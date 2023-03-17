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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/بعد-حادثة-سقوط-المسيرة-إم-كيو-9-زوجة-زيلينسكي-تخفف-جراح-الأمريكيين-بالطماطم-1074858391.html
بعد حادثة سقوط المسيرة "إم كيو-9"... زوجة زيلينسكي تخفف جراح الأمريكيين "بالطماطم"
بعد حادثة سقوط المسيرة "إم كيو-9"... زوجة زيلينسكي تخفف جراح الأمريكيين "بالطماطم"
قبل أن تلتئم جراح أمريكا من حادثة غرق طائرة "إم كيو-9" المسيرة في البحر الأسود، حاولت زوجة الرئيس الأوكراني تخفيف الآلام عن قادة واشنطن برواية غريبة سلاحها... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T15:34+0000
2023-03-17T15:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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روت إيلينا، زوجة فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء على الهواء في قناة "MSNBC" الأمريكية حادثة غريبة مفادها أن أحد السكان في أوكرانيا "أسقط طائرة من دون طيار بعلبة طماطم".وأوضحت زوجه زيلينسكي: "شاهدت إحدى النساء طائرة من دون طيار من شرفة منزلها فرمتها بعلبة من الطماطم وأسقطتها... على الأرجح، فقط المرأة الأوكرانية قادرة على ذلك".يذكر أن زوجة زيلينسكي أدلت مرارا بتصريحات غامضة أثارت انتقادات حادة من الجمهور، كان آخرها في يناير/ كانون الثاني، حيث زعمت أن زوجها أُجبر على ارتداء قميص أخضر، لأنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، "ببساطة لم يكن قادرا على ارتداء ملابس أخرى في ظل هذه الظروف".كشفت بيانات منصة "فلاي رادار" المتخصصة بتتبع مسارات الطيران، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غيرت مسارات رحلات الطائرات المسيرة الأمريكية بعد حادثة الطائرة المسيرة فوق البحر الأسود.وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إرسال طائرات "إف-16"، إلى كييف لم يتغير، على الرغم من قرار سلوفاكيا تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.وقال كيربي، خلال إحاطة إعلامية، رداً على سؤال حول ما إذا كان قرار شريكهم الأوروبي بتزويد كييف بطائرات مقاتلة له تأثير على الكيفية التي تنظر بها واشنطن إلى مثل هذا الاحتمال: " لم تجر مناقشته ذلك حالياً. كان هذا قرار سيادياً لسلوفاكيا، والذي لا يؤثر على رؤيتنا بشأن هذه القضية".
https://sputnikarabic.ae/20230317/منصة-لتعقب-الطائرات-تؤكد-أن-واشنطن-غيرت-مسارات-طائراتها-بعد-حادثة-البحر-الأسود-1074854904.html
https://sputnikarabic.ae/20230317/تصويت-هل-تجب-محاكمة-منفذي-كذبة-القرن-التي-تسببت-باحتلال-العراق-وقتل-رئيس-عربي؟-1074855196.html
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بعد حادثة سقوط المسيرة "إم كيو-9"... زوجة زيلينسكي تخفف جراح الأمريكيين "بالطماطم"

15:34 GMT 17.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قبل أن تلتئم جراح أمريكا من حادثة غرق طائرة "إم كيو-9" المسيرة في البحر الأسود، حاولت زوجة الرئيس الأوكراني تخفيف الآلام عن قادة واشنطن برواية غريبة سلاحها "علبة طماطم".
روت إيلينا، زوجة فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء على الهواء في قناة "MSNBC" الأمريكية حادثة غريبة مفادها أن أحد السكان في أوكرانيا "أسقط طائرة من دون طيار بعلبة طماطم".
وأوضحت زوجه زيلينسكي: "شاهدت إحدى النساء طائرة من دون طيار من شرفة منزلها فرمتها بعلبة من الطماطم وأسقطتها... على الأرجح، فقط المرأة الأوكرانية قادرة على ذلك".
يذكر أن زوجة زيلينسكي أدلت مرارا بتصريحات غامضة أثارت انتقادات حادة من الجمهور، كان آخرها في يناير/ كانون الثاني، حيث زعمت أن زوجها أُجبر على ارتداء قميص أخضر، لأنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، "ببساطة لم يكن قادرا على ارتداء ملابس أخرى في ظل هذه الظروف".
طائرة ريبر المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
أمريكا تغير مسارات طائرات "غلوبال هوك" الاستراتيجية عقب حادث سقوط "أم كيو" في البحر الأسود
13:50 GMT
كشفت بيانات منصة "فلاي رادار" المتخصصة بتتبع مسارات الطيران، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غيرت مسارات رحلات الطائرات المسيرة الأمريكية بعد حادثة الطائرة المسيرة فوق البحر الأسود.

وفقًا للمعلومات الواردة على البوابة، وصلت اليوم إحدى الطائرات الاستراتيجية الأمريكية المسيرة، التي تقوم بانتظام بمهام استطلاعية من قاعدة في صقلية إلى منطقة القرم الروسية في المجال الجوي فوق البحر الأسود، مشيرةً إلى أن هذه أول رحلة لطائرة "غلوبال هوك" فوق البحر الأسود منذ حادثة ريبر، لكنها غيّرت مسارها بشكل كبير.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إرسال طائرات "إف-16"، إلى كييف لم يتغير، على الرغم من قرار سلوفاكيا تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.
تصويت... هل تجب محاكمة منفذي كذبة القرن التي تسببت باحتلال العراق وقتل رئيس عربي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
تصويت... هل تجب محاكمة منفذي كذبة القرن التي تسببت باحتلال العراق وقتل رئيس عربي؟
14:07 GMT
وقال كيربي، خلال إحاطة إعلامية، رداً على سؤال حول ما إذا كان قرار شريكهم الأوروبي بتزويد كييف بطائرات مقاتلة له تأثير على الكيفية التي تنظر بها واشنطن إلى مثل هذا الاحتمال: " لم تجر مناقشته ذلك حالياً. كان هذا قرار سيادياً لسلوفاكيا، والذي لا يؤثر على رؤيتنا بشأن هذه القضية".
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