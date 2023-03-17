https://sputnikarabic.ae/20230317/بوتين-القضايا-الأمنية-تمثل-أولوية-بالنسبة-لشبه-جزيرة-القرم-وسيفاستوبول-1074857156.html
بوتين: القضايا الأمنية تمثل أولوية بالنسبة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول
بوتين: القضايا الأمنية تمثل أولوية بالنسبة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن القضايا الأمنية تمثل أولوية بالنسبة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وسنبذل قصارى جهدنا لإحباط كل التهديدات. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T14:35+0000
2023-03-17T14:35+0000
2023-03-17T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. قال بوتين خلال اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول: وتابع بوتين: "وبالطبع، على الرغم من كل التحديات والصعوبات، سنحل باستمرار وبشكل منهجي مسائل تسريع التنمية الاجتماعية - الاقتصادية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ".وأعرب بوتين عن ثقته في أن العمل على صيانة جسر القرم بعد الهجوم الإرهابي سيكتمل في الوقت المحدد.وتابع بوتين: "يجب علينا تلبية احتياجات المستثمرين والاستجابة لطلباتهم ومقترحاتهم مع مراعاة الضغوط الخارجية عليهم".
https://sputnikarabic.ae/20230317/الكرملين-يشير-إلى-طبيعة-الثقة-المتبادلة-في-العلاقة-الشخصية-بين-بوتين-وجين-بينغ-1074851879.html
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روسيا
بوتين: القضايا الأمنية تمثل أولوية بالنسبة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول
14:35 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن القضايا الأمنية تمثل أولوية بالنسبة لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وسنبذل قصارى جهدنا لإحباط كل التهديدات.
موسكو - سبوتنيك. قال بوتين خلال اجتماع حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول:
"من الواضح أن القضايا الأمنية تمثل أولوية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، خاصة اليوم، وسنبذل قصارى جهدنا لإحباط أي تهديدات".
وتابع بوتين: "وبالطبع، على الرغم من كل التحديات والصعوبات، سنحل باستمرار وبشكل منهجي مسائل تسريع التنمية الاجتماعية - الاقتصادية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن العمل على صيانة جسر القرم بعد الهجوم الإرهابي سيكتمل في الوقت المحدد.
وتابع بوتين: "يجب علينا تلبية احتياجات المستثمرين والاستجابة لطلباتهم ومقترحاتهم مع مراعاة الضغوط الخارجية عليهم".