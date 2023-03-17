https://sputnikarabic.ae/20230317/بوتين-ولوكاشينكو-يبحثان-آفاق-بناء-خط-النقل-شمال---جنوب-1074862168.html
بوتين ولوكاشينكو يبحثان آفاق بناء خط النقل "شمال - جنوب"
بوتين ولوكاشينكو يبحثان آفاق بناء خط النقل "شمال - جنوب"
ناقش رئيسا روسيا وبيلاروسيا فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، باتصال هاتفي، إحلال الواردات وآفاق بناء خط النقل "شمال - جنوب". 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T17:23+0000
2023-03-17T17:23+0000
2023-03-17T17:23+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وذكر موقع "بول بيرفافا" البيلاروسي على موقع "تليغرام" اليوم الجمعة: "أجرى لوكاشينكو وبوتين محادثة هاتفية هذا المساء. وكان من أهم مواضيعها العمل المشترك في مجال إحلال الواردات. وناقش رؤساء الدول آفاق بناء خط النقل بين الشمال والجنوب، الذي سيمر عبر روسيا وأذربيجان وإيران".كما ناقش الرئيسان قضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي وجدول أعمال مجلس الدولة الأعلى المقبل للدولة الاتحادية".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين ولوكاشينكو يبحثان آفاق بناء خط النقل "شمال - جنوب"
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ناقش رئيسا روسيا وبيلاروسيا فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، باتصال هاتفي، إحلال الواردات وآفاق بناء خط النقل "شمال - جنوب".
وذكر موقع "بول بيرفافا" البيلاروسي على موقع "تليغرام" اليوم الجمعة: "أجرى لوكاشينكو وبوتين محادثة هاتفية هذا المساء. وكان من أهم مواضيعها العمل المشترك في مجال إحلال الواردات. وناقش رؤساء الدول آفاق بناء خط النقل بين الشمال والجنوب، الذي سيمر عبر روسيا وأذربيجان وإيران".
وتابع الموقع "بشكل منفصل، تم التطرق خلال المحادثة إلى قضايا التعاون في مجال الإلكترونيات الدقيقة والقرارات ذات الصلة التي يجب على حكومتي البلدين اتخاذها لتكثيف التفاعل في هذا المجال".
كما ناقش الرئيسان قضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي وجدول أعمال مجلس الدولة الأعلى المقبل للدولة الاتحادية".