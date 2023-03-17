https://sputnikarabic.ae/20230317/بوشيلين-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-عدة-لفصائل-أوكرانية-حاولت-الانسحاب-من-أرتيوموفسك--1074854624.html

بوشيلين: القوات الروسية تحبط محاولات عدة لفصائل أوكرانية حاولت الانسحاب من أرتيوموفسك

بوشيلين: القوات الروسية تحبط محاولات عدة لفصائل أوكرانية حاولت الانسحاب من أرتيوموفسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية من مغادرة أرتيوموفسك (التسمية الأوكرانية... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T13:35+0000

2023-03-17T13:35+0000

2023-03-17T13:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية

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موسكو- سبوتنيك. وقال بوشيلين في تصريحات، لـ "القناة الأولى" الروسية، اليوم الجمعة: "سُجلت محاولات للانسحاب من قبل عدة فصائل (أوكرانية)، لكن وحداتنا أوقفت ذلك. الوضع يسير بشكل مرن نحو تحرير أرتيوموفسك".وأضاف بوشيلين أن الوحدات الروسية تمكنت من تثبيت أقدامها في المباني الواقعة على أراضي مصنع "فوستوكماش"، الذي يقع في الجزء الشمالي من مصنع أرتيوموفسكي لمعالجة المعادن غير الحديدية (AZOM)، قائلا: وأشار بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن الوحدات الروسية تتجه نحو مركز أرتيوموفسك، لتطيح بالعدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وقال: "في أرتيوموفسك، تواصل مفارز فاغنر الهجومية التقدم نحو وسط المدينة، بينما تقضي على العدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي".وقال بوشيلين، الأربعاء، إن القوات الروسية تسيطر على نحو 50% من أراضي أرتيوموفسك، وهناك معارك خطيرة في المنطقة الصناعية للمدينة".

https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html

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