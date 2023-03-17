https://sputnikarabic.ae/20230317/بيسكوف-أفعال-كييف-غير-القانونية-تظهر-مرة-أخرى-ما-تحاربه-روسيا-1074848008.html
بيسكوف: أفعال كييف غير القانونية تظهر مرة أخرى ما تحاربه روسيا
بيسكوف: أفعال كييف غير القانونية تظهر مرة أخرى ما تحاربه روسيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأعمال غير القانونية لنظام كييف والتعدي على الكنيسة تظهر مرة أخرى ما تقاتل روسيا من... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T10:42+0000
2023-03-17T10:42+0000
2023-03-17T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يُظهر نظام كييف بهذه الإجراءات غير القانونية، والتعدي على الكنيسة، شخصيته مرة أخرى. نفس الشخصية التي نحاربها، ونفس الشخصية التي يجب إيقافها بنتيجة العملية التي تجري. هذا يثبت مرة أخرى ويظهر أن كل ما نقوم به صحيح تمامًا. مرة أخرى أود أن أعرب عن عميق أسفي لأن هذه الأعمال غير القانونية لنظام كييف لا تلقى إدانة مناسبة من المجتمع الدولي. نحن ندينهم بأشد العبارات".وأضاف: "على الكنيسة أن تفعل كل ما بوسعها لضمان عدم تحول الروس والأوكرانيين إلى أعداء بأي حال من الأحوال".وتابع: "الروس والأوكرانيون شعب واحد، ولكن القوى الخارجية تعمل على تقسيم هذا الشعب وتفكيكه".
https://sputnikarabic.ae/20230105/بوتين-يأمر-بوقف-إطلاق-النار-على-طول-خط-التماس-من-6-إلى-7-يناير-1071964693.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بيسكوف: أفعال كييف غير القانونية تظهر مرة أخرى ما تحاربه روسيا
10:42 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 10:46 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأعمال غير القانونية لنظام كييف والتعدي على الكنيسة تظهر مرة أخرى ما تقاتل روسيا من أجله وما يجب أن يتم إيقافه.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يُظهر نظام كييف بهذه الإجراءات غير القانونية، والتعدي على الكنيسة، شخصيته مرة أخرى. نفس الشخصية التي نحاربها، ونفس الشخصية التي يجب إيقافها بنتيجة العملية التي تجري. هذا يثبت مرة أخرى ويظهر أن كل ما نقوم به صحيح تمامًا. مرة أخرى أود أن أعرب عن عميق أسفي لأن هذه الأعمال غير القانونية لنظام كييف لا تلقى إدانة مناسبة من المجتمع الدولي. نحن ندينهم بأشد العبارات".
وكان بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، قد أكد في وقت سابق، أن الروس والأوكرانيين شعب واحد ويجب على الكنيسة أن تفعل كل ما بوسعها لضمان عدم تحولهم إلى أعداء.
وأضاف: "على الكنيسة أن تفعل كل ما بوسعها لضمان عدم تحول الروس والأوكرانيين إلى أعداء بأي حال من الأحوال".
وتابع: "الروس والأوكرانيون شعب واحد، ولكن القوى الخارجية تعمل على تقسيم هذا الشعب وتفكيكه".