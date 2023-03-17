https://sputnikarabic.ae/20230317/ترامب-يعود-إلى-فيسبوك-بأول-منشور-بعد-حظر-استمر-عامين-1074867838.html
ترامب يعود إلى "فيسبوك" بأول منشور بعد حظر استمر عامين
ترامب يعود إلى "فيسبوك" بأول منشور بعد حظر استمر عامين
نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أول منشور له على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة)، منذ أن تم... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T21:21+0000
2023-03-17T21:21+0000
2023-03-17T21:21+0000
دونالد ترامب
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وقال ترامب في المنشور الجديد، "لقد عدت".وفي الشهر الماضي، تمت إعادة حسابات دونالد ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، بعد عامين من تعليقه.وأوضحت شركة "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة) أنها قررت استعادة حساب ترامب، "بسبب تراجع خطر نشاط ترامب عبر الإنترنت على السلامة العامة".ورغم ذلك، فقد أكد "فيسبوك" أيضا أن ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يواجه حاليا التعرض لعقوبات مشددة، في حال ارتكابه انتهاكات على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية.وكان آخر منشور للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على "فيسبوك" حث قبل حظر حسابه، في 6 يناير 2021 ، المتظاهرين في مبنى الكابيتول الأمريكي، على "البقاء سلميين"، واحترام إنفاذ القانون.ومع إعادة تنشيط حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام"، سيتمكن ترامب مجددا من الوصول إلى منصات اتصالات ضخمة وقوية، وسيجمع التبرعات من خلالهما لدعم حملته الانتخابية، بينما يستعد للمنافسة على منصب الرئيس الأمريكي من جديد، في الانتخابات المقامة في العام المقبل 2024.يشار إلى أن منصة التغريدات الأمريكية "تويتر" أعادت حساب ترامب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن لم ينشر الرئيس الأمريكي السابق أي تغريدات على الموقع منذ ذلك الحين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/ترامب-أنا-المرشح-الرئاسي-الوحيد-الذي-يمكنه-منع-الحرب-العالمية-الثالثة-1074700908.html
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سبوتنيك عربي
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, فيسبوك
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, فيسبوك
ترامب يعود إلى "فيسبوك" بأول منشور بعد حظر استمر عامين
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نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أول منشور له على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة)، منذ أن تم حظر حسابه بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021.
وقال ترامب في المنشور الجديد، "لقد عدت".
وأوضحت شركة "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها منظمات متطرفة) أنها قررت استعادة حساب ترامب، "بسبب تراجع خطر نشاط ترامب عبر الإنترنت على السلامة العامة".
ورغم ذلك، فقد أكد "فيسبوك" أيضا أن ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يواجه حاليا التعرض لعقوبات مشددة، في حال ارتكابه انتهاكات على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية.
وكان آخر منشور للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على "فيسبوك" حث قبل حظر حسابه، في 6 يناير 2021 ، المتظاهرين في مبنى الكابيتول الأمريكي، على "البقاء سلميين"، واحترام إنفاذ القانون.
ومع إعادة تنشيط حساباته على "فيسبوك" و"إنستغرام"، سيتمكن ترامب مجددا من الوصول إلى منصات اتصالات ضخمة وقوية، وسيجمع التبرعات من خلالهما لدعم حملته الانتخابية، بينما يستعد للمنافسة على منصب الرئيس الأمريكي من جديد، في الانتخابات المقامة في العام المقبل 2024.
يشار إلى أن منصة التغريدات الأمريكية "تويتر" أعادت حساب ترامب
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن لم ينشر الرئيس الأمريكي السابق أي تغريدات على الموقع منذ ذلك الحين.