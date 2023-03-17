https://sputnikarabic.ae/20230317/جنرال-متقاعد-يكشف-مهمة-الطائرة-الأمريكية-دون-طيار-فوق-البحر-الأسود--1074853977.html
جنرال متقاعد يكشف مهمة الطائرة الأمريكية دون طيار فوق البحر الأسود
جنرال متقاعد يكشف مهمة الطائرة الأمريكية دون طيار فوق البحر الأسود
كشف الطيار الروسي المتقاعد سيرغي ليبوفوي، اليوم الجمعة، عن الغاية والهدف الرئيسي من مهمة الطائرة المسيرة الأمريكية "ريبير إم كي-9" قبل سقوطها في البحر الأسود. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T13:07+0000
2023-03-17T13:07+0000
2023-03-17T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104486/15/1044861520_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_418ec640643414c55a2d7dbbc437c496.jpg
وقال ليبوفوي لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن الطائرة المسيرة في تلك المنطقة مصادفة، فقد كانت تحلق فوق المنطقة حيث يمتد خط أنابيب التيار التركي على طول قاع البحر الأسود وهذا يظهر مرة أخرى أن أمريكا لا تتخلى عن الأهداف التي سعت لتحقيقها في بحر البلطيق والآن تسعى في تحقيق أهدافها في البحر الأسود.ووفقا له، يمكن اعتبار التنقيب في منطقة التيار التركي دليلا جديدا غير مباشر على تورط الولايات المتحدة في انفجار "التيار الشمالي" في بحر البلطيق.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
https://sputnikarabic.ae/20230317/مدفيديف-يعلق-على-حادثة-المسيرة-الأمريكية-الأمريكيون-فقدوا-عقولهم-تماما-1074837982.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104486/15/1044861520_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_191601d89ac9fe8adbd2fc83f386565b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جنرال متقاعد يكشف مهمة الطائرة الأمريكية دون طيار فوق البحر الأسود
تابعنا عبر
كشف الطيار الروسي المتقاعد سيرغي ليبوفوي، اليوم الجمعة، عن الغاية والهدف الرئيسي من مهمة الطائرة المسيرة الأمريكية "ريبير إم كي-9" قبل سقوطها في البحر الأسود.
وقال ليبوفوي لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن الطائرة المسيرة في تلك المنطقة مصادفة، فقد كانت تحلق فوق المنطقة حيث يمتد خط أنابيب التيار التركي على طول قاع البحر الأسود وهذا يظهر مرة أخرى أن أمريكا لا تتخلى عن الأهداف التي سعت لتحقيقها في بحر البلطيق والآن تسعى في تحقيق أهدافها في البحر الأسود.
ووفقا له، يمكن اعتبار التنقيب في منطقة التيار التركي دليلا جديدا غير مباشر على تورط الولايات المتحدة في انفجار "التيار الشمالي" في بحر البلطيق.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".