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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/جنرال-متقاعد-يكشف-مهمة-الطائرة-الأمريكية-دون-طيار-فوق-البحر-الأسود--1074853977.html
جنرال متقاعد يكشف مهمة الطائرة الأمريكية دون طيار فوق البحر الأسود
جنرال متقاعد يكشف مهمة الطائرة الأمريكية دون طيار فوق البحر الأسود
كشف الطيار الروسي المتقاعد سيرغي ليبوفوي، اليوم الجمعة، عن الغاية والهدف الرئيسي من مهمة الطائرة المسيرة الأمريكية "ريبير إم كي-9" قبل سقوطها في البحر الأسود. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T13:07+0000
2023-03-17T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبوفوي لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن الطائرة المسيرة في تلك المنطقة مصادفة، فقد كانت تحلق فوق المنطقة حيث يمتد خط أنابيب التيار التركي على طول قاع البحر الأسود وهذا يظهر مرة أخرى أن أمريكا لا تتخلى عن الأهداف التي سعت لتحقيقها في بحر البلطيق والآن تسعى في تحقيق أهدافها في البحر الأسود.ووفقا له، يمكن اعتبار التنقيب في منطقة التيار التركي دليلا جديدا غير مباشر على تورط الولايات المتحدة في انفجار "التيار الشمالي" في بحر البلطيق.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
https://sputnikarabic.ae/20230317/مدفيديف-يعلق-على-حادثة-المسيرة-الأمريكية-الأمريكيون-فقدوا-عقولهم-تماما-1074837982.html
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روسيا

جنرال متقاعد يكشف مهمة الطائرة الأمريكية دون طيار فوق البحر الأسود

13:07 GMT 17.03.2023
CC BY 2.0 / The National Guard/Tech. Sgt. Neil Ballecer / California Naitonal Guardطائرة ريبر المسيرة
طائرة ريبر المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
CC BY 2.0 / The National Guard/Tech. Sgt. Neil Ballecer / California Naitonal Guard
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كشف الطيار الروسي المتقاعد سيرغي ليبوفوي، اليوم الجمعة، عن الغاية والهدف الرئيسي من مهمة الطائرة المسيرة الأمريكية "ريبير إم كي-9" قبل سقوطها في البحر الأسود.
وقال ليبوفوي لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن الطائرة المسيرة في تلك المنطقة مصادفة، فقد كانت تحلق فوق المنطقة حيث يمتد خط أنابيب التيار التركي على طول قاع البحر الأسود وهذا يظهر مرة أخرى أن أمريكا لا تتخلى عن الأهداف التي سعت لتحقيقها في بحر البلطيق والآن تسعى في تحقيق أهدافها في البحر الأسود.
ووفقا له، يمكن اعتبار التنقيب في منطقة التيار التركي دليلا جديدا غير مباشر على تورط الولايات المتحدة في انفجار "التيار الشمالي" في بحر البلطيق.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
مدفيديف يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية: الأمريكيون فقدوا عقولهم تماما
06:57 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMT
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