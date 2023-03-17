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حلوى دولة عربية تتصدر قائمة أشهى الحلويات في العالم
حلوى دولة عربية تتصدر قائمة أشهى الحلويات في العالم
تربعت حلوى دولة عربية على قائمة أفضل وأشهى الحلويات في العالم، حيث استطاعت التغلب على حلويات من دول عدة مختلفة في العالم. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:26+0000
2023-03-17T09:31+0000
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وكشف موقع "Taste Atlas" العالمي المتخصص بالمأكولات والحلويات، أن حلوى " مقروط اللوز" الجزائرية تم اختيارها كأفضل وأشهى الحلويات في العالم، والتي تم تفضيلها على حلوى كعب الغزال المنتشرة في شمال أفريقيا، بالإضافة إلى حلويات المعمول اللبنانية الشهيرة.وتم تصنيف "مقروط اللوز" كأفضل وألذ حلوى نظرًا لمحتوياتها الفريدة والصحية، فهي خالية من دقيق القمح وتتكون من اللوز والبيض والسكر وماء الزهر والقليل من عصير البرتقال.وعلّق الموقع على حلويات "مقروط اللوز"، بالقول: "بمجرد تناولها، يجب أن يذوب في فمك".أما المرتبة الثانية في القائمة، فكانت من نصيب معجنات الفاجور الخاصة بدول أمريكا اللاتينية وإسبانيا، حيث يتكون من حشوة حلوة، وتتبعها في القائمة حلويات من اليونان تسمى "ميلوماكارونو" التي تحتوي على الدقيق وزيت الزيتون والعسل. كما كان للحلويات المغربية "كعب الغزال" حصة في القائمة، حيث حصدت المرتبة الثالثة عشر، وتتميز هذه الحلويات بوجودها في الجزائر وتونس بأشكال وأسماء مختلفة.وكان للمعمول اللبناني الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي حصة احتل فيها المرتبة 36 في القائمة، ويتم تحضير هذه الحلويات بحشوات من التمر والفستق والمكسرات وأحيانًا اللوز أو التين.
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حلوى دولة عربية تتصدر قائمة أشهى الحلويات في العالم

09:26 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 17.03.2023)
© AFP 2023 / FADEL SENNAرمضان في المغرب
رمضان في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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تربعت حلوى دولة عربية على قائمة أفضل وأشهى الحلويات في العالم، حيث استطاعت التغلب على حلويات من دول عدة مختلفة في العالم.
وكشف موقع "Taste Atlas" العالمي المتخصص بالمأكولات والحلويات، أن حلوى " مقروط اللوز" الجزائرية تم اختيارها كأفضل وأشهى الحلويات في العالم، والتي تم تفضيلها على حلوى كعب الغزال المنتشرة في شمال أفريقيا، بالإضافة إلى حلويات المعمول اللبنانية الشهيرة.
وتم تصنيف "مقروط اللوز" كأفضل وألذ حلوى نظرًا لمحتوياتها الفريدة والصحية، فهي خالية من دقيق القمح وتتكون من اللوز والبيض والسكر وماء الزهر والقليل من عصير البرتقال.
وعلّق الموقع على حلويات "مقروط اللوز"، بالقول: "بمجرد تناولها، يجب أن يذوب في فمك".
أما المرتبة الثانية في القائمة، فكانت من نصيب معجنات الفاجور الخاصة بدول أمريكا اللاتينية وإسبانيا، حيث يتكون من حشوة حلوة، وتتبعها في القائمة حلويات من اليونان تسمى "ميلوماكارونو" التي تحتوي على الدقيق وزيت الزيتون والعسل.
كما كان للحلويات المغربية "كعب الغزال" حصة في القائمة، حيث حصدت المرتبة الثالثة عشر، وتتميز هذه الحلويات بوجودها في الجزائر وتونس بأشكال وأسماء مختلفة.
وكان للمعمول اللبناني الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي حصة احتل فيها المرتبة 36 في القائمة، ويتم تحضير هذه الحلويات بحشوات من التمر والفستق والمكسرات وأحيانًا اللوز أو التين.
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