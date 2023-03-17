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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/دونيتسك-600-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-والصليب-الأحمر-حول-جرائم-حرب-لكييف-بقيت-دون-رد-1074869175.html
دونيتسك: 600 رسالة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر حول جرائم حرب لكييف بقيت دون رد
دونيتسك: 600 رسالة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر حول جرائم حرب لكييف بقيت دون رد
أعلنت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، أن 600 رسالة إلى الأمم المتحدة، الصليب الأحمر واليونيسيف حول انتهاك... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T23:08+0000
2023-03-17T23:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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موسكو– سبوتنيك. وجاء في التقرير: "منذ عام 2014 وبحسب ما كانت عليه الحال في 24 شباط/ فبراير 2022، أرسلت إلى الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف، 270 رسالة".وأضافت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 320 رسالة أخرى... لكن للأسف، لم تلحق التقييم اللازم لإجراءات كييف، وأيضاً تدابير رد الهادفة لمنع أعمال العنف والإبادة الجماعية ضد سكان دونباس في المستقبل".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://sputnikarabic.ae/20230317/أمين-مظالم-جمهورية-دونيتسك-منذ-بداية-النزاع-وقبل-العملية-العسكرية-قتل-بالجمهورية-4374-شخص-1074868828.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

دونيتسك: 600 رسالة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر حول جرائم حرب لكييف بقيت دون رد

23:08 GMT 17.03.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Libkos
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أعلنت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، أن 600 رسالة إلى الأمم المتحدة، الصليب الأحمر واليونيسيف حول انتهاك حقوق الإنسان وجرائم حرب لكييف، كلها بقيت دون رد.
موسكو– سبوتنيك. وجاء في التقرير: "منذ عام 2014 وبحسب ما كانت عليه الحال في 24 شباط/ فبراير 2022، أرسلت إلى الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف، 270 رسالة".
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمين مظالم جمهورية دونيتسك: منذ بداية النزاع وقبل العملية العسكرية قتل بالجمهورية 4374 شخص
22:33 GMT
وأضافت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 320 رسالة أخرى... لكن للأسف، لم تلحق التقييم اللازم لإجراءات كييف، وأيضاً تدابير رد الهادفة لمنع أعمال العنف والإبادة الجماعية ضد سكان دونباس في المستقبل".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:59 GMT
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