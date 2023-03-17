https://sputnikarabic.ae/20230317/رئيس-الأركان-القطري-ونظيره-المصري-يحضران-الاجتماع-الأول-للجنة-العسكرية-المشتركة-1074863048.html
رئيس الأركان القطري ونظيره المصري يحضران الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة
رئيس الأركان القطري ونظيره المصري يحضران الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة
التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن (طيار)، سالم بن حمد بن عقيل، اليوم الجمعة، بنظيره المصري، أسامة عسكر، في العاصمة المصرية القاهرة. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
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وتضمن اللقاء، حضور الاجتماع الأول للجنة العسكرية القطرية – المصرية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وجرى، خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها.والشهر الماضي، عقدت مصر وقطر الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي في العاصمة المصرية القاهرة، بين وزارتي الخارجية في الدولتين.وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية إن السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ترأس وفد بلاده في الاجتماع، فيما ترأس الجانب القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.شهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية، كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية.وفي وقت سابق، زار رئيس مجلس النواب المصري المستشار، حنفي جبالي، دولة قطر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق العلا الخاص بالمصالحة بين دول عربية بينها مصر وقطر.
https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-يعلن-عن-استثمارات-جديدة-وزيادة-التعاون-مع-مصر-في-جميع-المجالات-الممكنة-1074096278.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
رئيس الأركان القطري ونظيره المصري يحضران الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة
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التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن (طيار)، سالم بن حمد بن عقيل، اليوم الجمعة، بنظيره المصري، أسامة عسكر، في العاصمة المصرية القاهرة.
وتضمن اللقاء، حضور الاجتماع الأول للجنة العسكرية القطرية – المصرية، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا).
وجرى، خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها.
والشهر الماضي، عقدت مصر وقطر الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي في العاصمة المصرية القاهرة، بين وزارتي الخارجية في الدولتين.
وذكرت صحيفة
"الشرق" القطرية إن السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ترأس وفد بلاده في الاجتماع، فيما ترأس الجانب القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.
شهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية، كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وفي وقت سابق، زار رئيس مجلس النواب المصري
المستشار، حنفي جبالي، دولة قطر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق العلا الخاص بالمصالحة بين دول عربية بينها مصر وقطر.