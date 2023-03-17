https://sputnikarabic.ae/20230317/روسيا-قادرة-على-تصدير-تقنيات-تفوق-سرعة-الصوت-لكن-بحاجة-لقرار-سياسي-1074840238.html
روسيا قادرة على تصدير تقنيات تفوق سرعة الصوت لكن بحاجة لقرار سياسي
روسيا قادرة على تصدير تقنيات تفوق سرعة الصوت لكن بحاجة لقرار سياسي
صرح نائب المدير العام لـشركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، قسطنطين بيريولين، بأنه لا يستبعد إمكانية نقل التقنيات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى الدول الصديقة في... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T08:12+0000
2023-03-17T08:12+0000
2023-03-17T08:29+0000
روسيا
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وقال بيريولين لوكالة "سبوتنيك": "السؤال هو ما مدى استعدادنا لنقل هذه التقنيات الجديدة إلى أصدقائنا لأولئك الذين يعتبرون شركاء حقيقيين وهذا قرار سياسي. إذا كان هناك مثل هذا القرار أعتقد أننا سنجد فرصة لنقل هذه التقنيات".واستشهد بيريولين كمثال بالمشروع الروسي الهندي المشترك لتطوير وإنتاج صواريخ "براهموس" الأسرع من الصوت، لافتاً إلى أن الشركاء الهنود "دخلوا في هذا الموضوع بعمق شديد".وأضاف بيريولين: "لديهم برنامجهم الخاص الذي تم تنسيقه معنا وهو قيد التنفيذ".
https://sputnikarabic.ae/20230303/اختبار-غواصة-روسية-بإطلاق-صاروخ-كاليبر-وإصابة-هدفا-ساحليا-على-بعد-1000-كيلومتر-1074247501.html
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روسيا
روسيا قادرة على تصدير تقنيات تفوق سرعة الصوت لكن بحاجة لقرار سياسي
08:12 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح نائب المدير العام لـشركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، قسطنطين بيريولين، بأنه لا يستبعد إمكانية نقل التقنيات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى الدول الصديقة في المستقبل، إذا تم اتخاذ قرار سياسي مناسب بذلك.
وقال بيريولين لوكالة "سبوتنيك": "السؤال هو ما مدى استعدادنا لنقل هذه التقنيات الجديدة إلى أصدقائنا لأولئك الذين يعتبرون شركاء حقيقيين وهذا قرار سياسي. إذا كان هناك مثل هذا القرار أعتقد أننا سنجد فرصة لنقل هذه التقنيات".
واستشهد بيريولين كمثال بالمشروع الروسي الهندي المشترك لتطوير وإنتاج صواريخ "براهموس" الأسرع من الصوت، لافتاً إلى أن الشركاء الهنود "دخلوا في هذا الموضوع بعمق شديد".
وأضاف بيريولين: "لديهم برنامجهم الخاص الذي تم تنسيقه معنا وهو قيد التنفيذ".