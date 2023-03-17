عربي
https://sputnikarabic.ae/20230317/روسيا-قادرة-على-تصدير-تقنيات-تفوق-سرعة-الصوت-لكن-بحاجة-لقرار-سياسي-1074840238.html
روسيا قادرة على تصدير تقنيات تفوق سرعة الصوت لكن بحاجة لقرار سياسي
روسيا قادرة على تصدير تقنيات تفوق سرعة الصوت لكن بحاجة لقرار سياسي
صرح نائب المدير العام لـشركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، قسطنطين بيريولين، بأنه لا يستبعد إمكانية نقل التقنيات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى الدول الصديقة في... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T08:12+0000
2023-03-17T08:29+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102200/55/1022005549_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_15d8f0856c98b8e04b869a540b2c271e.jpg
وقال بيريولين لوكالة "سبوتنيك": "السؤال هو ما مدى استعدادنا لنقل هذه التقنيات الجديدة إلى أصدقائنا لأولئك الذين يعتبرون شركاء حقيقيين وهذا قرار سياسي. إذا كان هناك مثل هذا القرار أعتقد أننا سنجد فرصة لنقل هذه التقنيات".واستشهد بيريولين كمثال بالمشروع الروسي الهندي المشترك لتطوير وإنتاج صواريخ "براهموس" الأسرع من الصوت، لافتاً إلى أن الشركاء الهنود "دخلوا في هذا الموضوع بعمق شديد".وأضاف بيريولين: "لديهم برنامجهم الخاص الذي تم تنسيقه معنا وهو قيد التنفيذ".
https://sputnikarabic.ae/20230303/اختبار-غواصة-روسية-بإطلاق-صاروخ-كاليبر-وإصابة-هدفا-ساحليا-على-بعد-1000-كيلومتر-1074247501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102200/55/1022005549_279:0:2048:1327_1920x0_80_0_0_c9e420b5ef775c2fdd54eac2efc0f418.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسيا قادرة على تصدير تقنيات تفوق سرعة الصوت لكن بحاجة لقرار سياسي

08:12 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 08:29 GMT 17.03.2023)
© AFP 2023 / Denis Sinyakovأسلحة روسية
أسلحة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / Denis Sinyakov
تابعنا عبرTelegram
حصري
صرح نائب المدير العام لـشركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، قسطنطين بيريولين، بأنه لا يستبعد إمكانية نقل التقنيات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى الدول الصديقة في المستقبل، إذا تم اتخاذ قرار سياسي مناسب بذلك.
وقال بيريولين لوكالة "سبوتنيك": "السؤال هو ما مدى استعدادنا لنقل هذه التقنيات الجديدة إلى أصدقائنا لأولئك الذين يعتبرون شركاء حقيقيين وهذا قرار سياسي. إذا كان هناك مثل هذا القرار أعتقد أننا سنجد فرصة لنقل هذه التقنيات".
إطلاق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
اختبار غواصة روسية بإطلاق صاروخ كاليبر وإصابة هدف ساحلي على بعد 1000 كيلومتر... فيديو
3 مارس, 03:28 GMT
واستشهد بيريولين كمثال بالمشروع الروسي الهندي المشترك لتطوير وإنتاج صواريخ "براهموس" الأسرع من الصوت، لافتاً إلى أن الشركاء الهنود "دخلوا في هذا الموضوع بعمق شديد".
وأضاف بيريولين: "لديهم برنامجهم الخاص الذي تم تنسيقه معنا وهو قيد التنفيذ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала