https://sputnikarabic.ae/20230317/روسيا-والكونغو-تخططان-لتوقيع-اتفاقية-بشأن-إنشاء-خط-أنابيب-النفط--1074843924.html

روسيا والكونغو تخططان لتوقيع اتفاقية بشأن إنشاء خط أنابيب النفط

روسيا والكونغو تخططان لتوقيع اتفاقية بشأن إنشاء خط أنابيب النفط

صرح السفير الروسي لدى جمهورية الكونغو، غيورغي شيبيك، بأن بلاده تخطط لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء خط أنابيب لنقل المنتجات البترولية مع جمهورية... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T09:05+0000

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برازافيل - سبوتنيك. ويفترض أن يأتي هذا التخطيط قبل القمة الروسية الأفريقية، التي ستعقد في سان بطرسبورغ في تموز/يوليو المقبل.وقال شيبيك للصحفيين: "الخطط الفورية لتطوير العلاقات بين روسيا وجمهورية الكونغو تشمل مشروع إنشاء خط أنابيب للمنتجات النفطية بين أكبر مدن الدولة الأفريقية وهي بوانت نوار والعاصمة برازافيل، وسيسمى بأسماء النقاط التي سيمر من خلالها وهي بوانت نوار، لوتيت، ومالوكو تريشو".وبحسب شيبيك، فإن القرار بشأن الحاجة إلى توقيع اتفاقية حكومية دولية بين حكومة روسيا وجمهورية الكونغو بشأن مشروع بناء خط أنابيب لـتوريد المنتجات البترولية، تم اتخاذه خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية السادسة للتجارة والاقتصاد، والذي عقد في أيلول/سبتمبر 2022.وأضاف السفير الروسي أنه "من المفترض أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية قبل القمة الروسية الأفريقية، وربما يتم إنشاء مشروع مشترك سيتعامل بالفعل مع القضايا العملية، وسيتم توقيع اتفاقية الامتياز".وأشار شيبيك إلى أنه من الجانب الروسي، أظهر مصنع أنظمة النفط والغاز "بروميتي" اهتمامًا بالمشروع، "وأنه على الأرجح سيكون من ضمن أطراف هذا الاتفاق الحكومي الدولي".كما لفت رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية الانتباه إلى حقيقة أن الرائد في تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا وجمهورية الكونغو هو شركة "لوك أويل"، والتي تعمل في الدولة الأفريقية منذ عام 2019.وأكد شيبيك: "هذا وجود مهم للغاية بالنسبة لنا، ويمكن مقارنته مع "روسال" في غينيا و"ألروسا" في أنغولا، لوك أويل الآن هي أهم وجود اقتصادي لنا هنا".

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