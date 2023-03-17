https://sputnikarabic.ae/20230317/زاخاروفا-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-بشأن-الاعتقال-لا-معنى-لها-بالنسبة-لروسيا---1074859703.html
زاخاروفا: قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن "الاعتقال" لا معنى لها بالنسبة لروسيا
زاخاروفا: قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن "الاعتقال" لا معنى لها بالنسبة لروسيا
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام" اليوم الجمعة: "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا،... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T16:11+0000
2023-03-17T16:11+0000
2023-03-17T16:11+0000
روسيا
نفي اتهامات
اعتراف
إدانة
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام" اليوم الجمعة: "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا.هذا وأفادت وسائل إعلام غربية في وقت سابق، بأن المحكمة الجنائية الدولية تخطط للبدء قريبا في أول قضيتين من جرائم الحرب الدولية ضد الجيش الروسي في الصراع مع أوكرانيا، دون الإشارة إلى من ستطال الاتهامات في كل قضية.كما ذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تسعى إلى اعتقال مسؤولين روس بتهمة "الترحيل القسري" للأطفال من أوكرانيا ومهاجمة البنية التحتية المدنية. وفقًا للنشر، قد تتضمن أوامر القبض أيضا اتهامات بالإبادة الجماعية. وينبغي تسليمهم "على المدى القصير" إذا وافق قاضي الإجراءات التمهيدية على التهم الموجهة إليهم.تعمل المحكمة الجنائية الدولية على أساس ما يسمى نظام روما الأساسي، واليوم ليس فقط روسيا والصين والهند وإسرائيل وإيران وأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص المحكمة، ولكن أيضا إدارة بوش الابن رفضت المشاركة في نظام روما الأساسي، ووصفت هذه الرابطة بأنها "تنتهك المصالح الوطنية وسيادة الدول".علاوة على ذلك، دخلت الولايات في اتفاقيات مع عدد من الدول تلزمها بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولي وإلا هددت الولايات المتحدة بوقف أي دعم للمنتهكين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/بيسكوف-موسكو-لا-تعترف-بإجراءات-المحكمة-الجنائية-الدولية-واختصاصها-لا-يمتد-إلى-روسيا-1074713233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نفي اتهامات, اعتراف, إدانة
روسيا, نفي اتهامات, اعتراف, إدانة
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام" اليوم الجمعة: "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا.
"نحن لا نعترف بهذه المحكمة، ولا نعترف باختصاص هذه المحكمة. هذه هي الطريقة التي نتعامل معها ".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
هذا وأفادت وسائل إعلام غربية في وقت سابق، بأن المحكمة الجنائية الدولية تخطط للبدء قريبا في أول قضيتين من جرائم الحرب الدولية ضد الجيش الروسي في الصراع مع أوكرانيا، دون الإشارة إلى من ستطال الاتهامات في كل قضية.
كما ذكرت وكالة "رويترز" أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تسعى إلى اعتقال مسؤولين روس بتهمة "الترحيل القسري" للأطفال من أوكرانيا ومهاجمة البنية التحتية المدنية. وفقًا للنشر، قد تتضمن أوامر القبض أيضا اتهامات بالإبادة الجماعية. وينبغي تسليمهم "على المدى القصير" إذا وافق قاضي الإجراءات التمهيدية على التهم الموجهة إليهم.
تعمل المحكمة الجنائية الدولية على أساس ما يسمى نظام روما الأساسي، واليوم ليس فقط روسيا والصين والهند وإسرائيل وإيران وأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص المحكمة، ولكن أيضا إدارة بوش الابن رفضت المشاركة في نظام روما الأساسي، ووصفت هذه الرابطة بأنها "تنتهك المصالح الوطنية وسيادة الدول".
علاوة على ذلك، دخلت الولايات في اتفاقيات مع عدد من الدول تلزمها بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولي وإلا هددت الولايات المتحدة بوقف أي دعم للمنتهكين.