https://sputnikarabic.ae/20230317/زعيم-حزب-وطنيون-الفرنسي-من-الواضح-أن-واشنطن-وراء-تفجيرات-التيار-الشمالي-1074835179.html

زعيم حزب "وطنيون" الفرنسي: "من الواضح" أن واشنطن وراء تفجيرات "التيار الشمالي"

زعيم حزب "وطنيون" الفرنسي: "من الواضح" أن واشنطن وراء تفجيرات "التيار الشمالي"

قال زعيم حزب The Patriots (وطنيون) الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة كانت "من الواضح" وراء تفجير أنابيب "التيار الشمالي" الروسية لأنها كانت تحارب... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T01:55+0000

2023-03-17T01:55+0000

2023-03-17T01:55+0000

التيار الشمالي

روسيا

النرويج

جو بايدن

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار فرنسا

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باريس - سبوتنيك. وقال فيليبو لوكالة "سبوتنيك": "حتى قبل النظرية التي طرحها هيرش، وهو صحفي ذائع الصيت، كان من الواضح أن الأمريكيين كانوا وراء التفجير".وأضاف: "وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، كانت الولايات المتحدة تحارب خطوط أنابيب التيار الشمالي لسنوات، فقد أصبح عنصرًا دائمًا في سياستهم".وتابع: "علاوة على ذلك، في أوائل فبراير 2022، قال بايدن علنًا إن الأمريكيين قادرون على إزالة خط الأنابيب. وقد حدث ذلك. وبعد كل شيء، كان ما حدث في مصلحة أمريكا".وقال السياسي الفرنسي إن السؤال يبقى ما إذا كانت واشنطن قد فعلت ذلك بمفردها أو مع النرويج، موضحا أنه:وكان الصحفي الاستقصائي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، قد كتب في مدونة في فبراير، نقلاً عن مصدر مطلع على التخطيط التشغيلي، أن غواصين البحرية الأمريكية وضعوا القنابل تحت خطوط الأنابيب في الصيف وفجروها عن بُعد بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.ووقعت الهجمات الإرهابية في 26 سبتمير/ أيلول 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي1 و2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب "مستهدفة" وبفعل فاعل. وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.وتوقف خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" والتيار الشمالي 2"، اللذان تم بناؤهما لنقل الغاز تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، عن العمل منذ أن تعرضا للانفجارات في سبتمبر الماضي.وقال مشغل "التيار الشمالي "، "نورد ستريم إيه جي"، إن الضرر كان غير مسبوق ومن المستحيل تقدير الوقت الذي قد تستغرقه الإصلاحات.

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التيار الشمالي, روسيا, النرويج, جو بايدن, أخبار فرنسا