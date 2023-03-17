https://sputnikarabic.ae/20230317/زيمبابوي-تتطلع-للشراكة-مع-وكالة-الفضاء-الروسية-روسكوسموس-في-مجال-تقنيات-الأقمار-الصناعية-1074836084.html
زيمبابوي تتطلع للشراكة مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في مجال تقنيات الأقمار الصناعية
زيمبابوي تتطلع للشراكة مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في مجال تقنيات الأقمار الصناعية
أعلن وزير التعليم العالي والمهني والابتكار والعلوم والتطور التكنولوجي لجمهورية زيمبابوي، آمون مورفيرا، إن بلاده تتطلع للشراكة مع وكالة الفضاء الروسية... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T05:16+0000
2023-03-17T05:16+0000
2023-03-17T05:16+0000
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هراري - سبوتنيك. وقال آمون مورفيرا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع "روسكوسموس"، كونها واحدة من وكالات الفضاء الرئيسية في العالم ذات الخبرة الواسعة. نعول أن تؤدي علاقاتنا إلى إطلاق العديد من الأقمار الصناعية وتطوير الاتصالات والإنترنت الفضائي".وأضاف: "نحن على ثقة أن استخدام تكنولوجيا الفضاء للأغراض السلمية سيسمح لزيمبابوي بالوصول إلى مستوى تكنولوجي جديد".وأشار مورفيرا إلى أنه يمكن أيضًا استخدام تقنيات الأقمار الصناعية في الاستكشاف الجيولوجي ورسم خرائط الموارد الطبيعية.وفي وقت سابق، اتفق ممثلو "روسكوسموس" وآمون مورفير على التعاون في إنشاء وإطلاق مركبة فضائية صغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/روسكوسموس-نشر-المحطة-المدارية-الروسية-يبدأ-عام-2027-1072659012.html
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سبوتنيك عربي
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زيمبابوي, أخبار زيمبابوي, أخبار العالم الآن, روسكوسموس, وكالة الفضاء الروسية
زيمبابوي, أخبار زيمبابوي, أخبار العالم الآن, روسكوسموس, وكالة الفضاء الروسية
زيمبابوي تتطلع للشراكة مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في مجال تقنيات الأقمار الصناعية
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أعلن وزير التعليم العالي والمهني والابتكار والعلوم والتطور التكنولوجي لجمهورية زيمبابوي، آمون مورفيرا، إن بلاده تتطلع للشراكة مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي يمكن استخدامها في الاتصالات والإنترنت الفضائي والاستكشاف الجيولوجي.
هراري - سبوتنيك
. وقال آمون مورفيرا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع "روسكوسموس"، كونها واحدة من وكالات الفضاء الرئيسية في العالم ذات الخبرة الواسعة. نعول أن تؤدي علاقاتنا إلى إطلاق العديد من الأقمار الصناعية وتطوير الاتصالات والإنترنت الفضائي".
وأضاف: "نحن على ثقة أن استخدام تكنولوجيا الفضاء للأغراض السلمية سيسمح لزيمبابوي بالوصول إلى مستوى تكنولوجي جديد".
وأشار مورفيرا إلى أنه يمكن أيضًا استخدام تقنيات الأقمار الصناعية في الاستكشاف الجيولوجي ورسم خرائط الموارد الطبيعية.
وفي وقت سابق، اتفق ممثلو "روسكوسموس" وآمون مورفير على التعاون في إنشاء وإطلاق مركبة فضائية صغيرة
.