https://sputnikarabic.ae/20230317/سياسي-تركي-لـسبوتنيك-احتمال-لقاء-الأسد-وأردوغان-ضعيف-جدا--1074849447.html

الحزب الحاكم في تركيا يعتبر شروط الأسد للقاء مع أردوغان "غير مناسبة"

الحزب الحاكم في تركيا يعتبر شروط الأسد للقاء مع أردوغان "غير مناسبة"

قال القيادي بالحزب الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن احتمال حدوث لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T11:10+0000

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أنطاكيا – سبوتنيك. وأكد عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب "العدالة والتنمية"، أورهان ميري أوغلو، اليوم الجمعة، أن شروط دمشق بشأن المفاوضات بين الرئيسين، السوري بشار الأسد ورجب طيب أردوغان، غير مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى إمكانية عقد لقاء بينهما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، المقررة في 14 مايو/المقبل.وتابع: "بدء الأسد بوضع شروط مسبقة للمحادثات مع تركيا، يعطي الأخيرة حق مطالبة دمشق بالكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية".ونوه السياسي التركي إلى أن "الجيش السوري يدير جزءا من الأراضي السورية بالتعاون مع وحدات حماية الشعب (الكردية)، إذاً ما هو موقع التنظيم المسلح لقوات سوريا الديمقراطية بالنسبة للجيش السوري؟".وتابع: "قد يتم تقييم الظروف بعد الانتخابات وفقاً لنتائجها، ففي حال فوز تحالف الشعب ومرشحه للانتخابات الرئاسية، كمال كيليتشدار أوغلو، فسيتبع سياسة خارجية مختلفة عن سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية، حيث يتعهد تحالف الشعب، بالانسحاب من جميع الدول التي تطمح تركيا لتعزيز علاقاتها معها وتعتبرها شريكة لها".ورداً على سؤال حول ما إذا كان أردوغان، يخطط للقاء الأسد في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال ميري أوغلو: "في حال فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، سنواصل سياستنا الخارجية كما هي حالياً، إلا أن الموضوع الأهم هو كيف ستبدو تركيا بعد الانتخابات أمام العالم. هناك دول عديدة تريد تغيير السلطة في تركيا، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وجزء من دول أوروبا وبعض اللاعبين الإقليميين، في مقدمتهم الرئيس السوري الأسد".وأكد أن "انسحاب الجيش التركي من الأراضي السوري، غير وارد، طالما تستمر العلاقات بين حزب العمال الكردستاني و حزب الاتحاد الديمقراطي، وتأثير حزب العمال الكردستاني على حزب الاتحاد الديمقراطي واستراتيجيته في الإدارة".وكان الرئيس السوري قد أشار في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه "بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان، فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا. هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان. عدا عن ذلك، ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا؟".

https://sputnikarabic.ae/20230316/مقابلة-وكالة-سبوتنيك-مع-الرئيس-السوري-بشار-الأسد---1074801158.html

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