https://sputnikarabic.ae/20230317/سياسي-فرنسي-ماكرون-لا-يتمتع-بإرادة-حقيقية-لأداء-دور-الوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1074846957.html

سياسي فرنسي: ماكرون لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

سياسي فرنسي: ماكرون لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

صرح زعيم حزب "باتريوتس" (الوطنيون) اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T09:51+0000

2023-03-17T09:51+0000

2023-03-17T09:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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باريس - سبوتنيك. جاءت تصريحات فلوريان فيليبو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، رد خلالها على احتمالية قيام ماكرون بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قال: "أعتقد أنه لا توجد لدى ماكرون إرادة حقيقية لأداء مثل هذا الدور (الوسيط بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا). وأنا أعتبر ماكرون ممثلا كوميديا، قد لا تتمكن أحياناً من إدراك ما الحقيقة فيما يقوله وما هو عكس ذلك، فهو قد يقول اليوم شيئا ما، وغدا يقول عكسه تماما، إنه ليس جادا".يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تحادث ماكرون والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ست مرات، وفي إحدى المرات شارك في الحديث، المستشار الألماني، أولاف شولتس، وجرى آخر حديث هاتفي بين بوتين وماكرون، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.وقبل نشوب النزاع في أوكرانيا، تحادث بوتين وماكرون بشكل منتظم عبر الهاتف، إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية نشرت نصًا كاملاً لمحادثتهما، التي جرت في 20 فبراير/ شباط عام 2022، بعد تشفيره، الشيء الذي ندد به الرئيس الروسي، معتبرًا أن اتخاذ القرار حول مثل هذا النشر من جانب واحد "أمر يسبب فقدان الثقة"، واصفًا هذا العمل بـ"غير اللائق".

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