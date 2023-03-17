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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/سياسي-فرنسي-ماكرون-لا-يتمتع-بإرادة-حقيقية-لأداء-دور-الوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1074846957.html
سياسي فرنسي: ماكرون لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
سياسي فرنسي: ماكرون لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
صرح زعيم حزب "باتريوتس" (الوطنيون) اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:51+0000
2023-03-17T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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باريس - سبوتنيك. جاءت تصريحات فلوريان فيليبو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، رد خلالها على احتمالية قيام ماكرون بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قال: "أعتقد أنه لا توجد لدى ماكرون إرادة حقيقية لأداء مثل هذا الدور (الوسيط بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا). وأنا أعتبر ماكرون ممثلا كوميديا، قد لا تتمكن أحياناً من إدراك ما الحقيقة فيما يقوله وما هو عكس ذلك، فهو قد يقول اليوم شيئا ما، وغدا يقول عكسه تماما، إنه ليس جادا".يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تحادث ماكرون والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ست مرات، وفي إحدى المرات شارك في الحديث، المستشار الألماني، أولاف شولتس، وجرى آخر حديث هاتفي بين بوتين وماكرون، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.وقبل نشوب النزاع في أوكرانيا، تحادث بوتين وماكرون بشكل منتظم عبر الهاتف، إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية نشرت نصًا كاملاً لمحادثتهما، التي جرت في 20 فبراير/ شباط عام 2022، بعد تشفيره، الشيء الذي ندد به الرئيس الروسي، معتبرًا أن اتخاذ القرار حول مثل هذا النشر من جانب واحد "أمر يسبب فقدان الثقة"، واصفًا هذا العمل بـ"غير اللائق".
https://sputnikarabic.ae/20230220/فرنسا-ترسل-مدرعات-قديمة-إلى-أوكرانيا-1073759045.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, إيمانويل ماكرون, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, إيمانويل ماكرون, الأخبار

سياسي فرنسي: ماكرون لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

09:51 GMT 17.03.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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صرح زعيم حزب "باتريوتس" (الوطنيون) اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
باريس - سبوتنيك. جاءت تصريحات فلوريان فيليبو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، رد خلالها على احتمالية قيام ماكرون بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قال: "أعتقد أنه لا توجد لدى ماكرون إرادة حقيقية لأداء مثل هذا الدور (الوسيط بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا). وأنا أعتبر ماكرون ممثلا كوميديا، قد لا تتمكن أحياناً من إدراك ما الحقيقة فيما يقوله وما هو عكس ذلك، فهو قد يقول اليوم شيئا ما، وغدا يقول عكسه تماما، إنه ليس جادا".
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20 فبراير, 10:57 GMT
يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تحادث ماكرون والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ست مرات، وفي إحدى المرات شارك في الحديث، المستشار الألماني، أولاف شولتس، وجرى آخر حديث هاتفي بين بوتين وماكرون، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وقبل نشوب النزاع في أوكرانيا، تحادث بوتين وماكرون بشكل منتظم عبر الهاتف، إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية نشرت نصًا كاملاً لمحادثتهما، التي جرت في 20 فبراير/ شباط عام 2022، بعد تشفيره، الشيء الذي ندد به الرئيس الروسي، معتبرًا أن اتخاذ القرار حول مثل هذا النشر من جانب واحد "أمر يسبب فقدان الثقة"، واصفًا هذا العمل بـ"غير اللائق".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMT
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