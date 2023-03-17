https://sputnikarabic.ae/20230317/عشرات-الإصابات-بمواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1074862357.html

عشرات الإصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

عشرات الإصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال المظاهرات الأسبوعية المناهضة للتوسع الاستيطاني، وذكرت وزارة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T17:30+0000

2023-03-17T17:30+0000

2023-03-17T17:34+0000

أخبار الضفة الغربية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/11/1074861853_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8e3117b1a66d233d31cc74e9dc98a80.jpg

وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات جراء منع الجيش الإسرائيلي دخول المواطنين الى أراضيهم، وفي قرية اللبّن الغربي غرب رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية بقوة مفرطة على المشاركين في مسيرة لنصرة الأراضي المصادرة للاستيطان، وأصيب فلسطينيان بجروح بالغة والعشرات بحالات اختناق واعتقل الجيش الإسرائيلي بعض المتضامن والمشاركين في المسيرة، وقال منذر عميرة عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة "سبوتنيك":وتواجه قرية اللبن الغربية عملية مصادرة كبيرة لأراضي المواطنين، ويقول جاسر سمحان أحد مالكي الأراضي المصادرة في اللبن لـ "سبوتنيك":وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بتفريق وملاحقة المتظاهرين داخل بلداتهم، وتفيد البيانات بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية