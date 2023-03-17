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عشرات الإصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
عشرات الإصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال المظاهرات الأسبوعية المناهضة للتوسع الاستيطاني، وذكرت وزارة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T17:30+0000
2023-03-17T17:34+0000
أخبار الضفة الغربية
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وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات جراء منع الجيش الإسرائيلي دخول المواطنين الى أراضيهم، وفي قرية اللبّن الغربي غرب رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية بقوة مفرطة على المشاركين في مسيرة لنصرة الأراضي المصادرة للاستيطان، وأصيب فلسطينيان بجروح بالغة والعشرات بحالات اختناق واعتقل الجيش الإسرائيلي بعض المتضامن والمشاركين في المسيرة، وقال منذر عميرة عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة "سبوتنيك":وتواجه قرية اللبن الغربية عملية مصادرة كبيرة لأراضي المواطنين، ويقول جاسر سمحان أحد مالكي الأراضي المصادرة في اللبن لـ "سبوتنيك":وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بتفريق وملاحقة المتظاهرين داخل بلداتهم، وتفيد البيانات بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
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أخبار الضفة الغربية
أخبار الضفة الغربية

عشرات الإصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

17:30 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 17:34 GMT 17.03.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
عشرات الاصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال المظاهرات الأسبوعية المناهضة للتوسع الاستيطاني، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت أمر شمال الخليل.
وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات جراء منع الجيش الإسرائيلي دخول المواطنين الى أراضيهم، وفي قرية اللبّن الغربي غرب رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية بقوة مفرطة على المشاركين في مسيرة لنصرة الأراضي المصادرة للاستيطان، وأصيب فلسطينيان بجروح بالغة والعشرات بحالات اختناق واعتقل الجيش الإسرائيلي بعض المتضامن والمشاركين في المسيرة، وقال منذر عميرة عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة "سبوتنيك":

"لقد قام الجيش الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة في اللبن والسماح للمستوطنين بمصادرة الأراضي، جئنا اليوم لمحاولة الدخول أو على الأقل دخول أصحاب الأراضي إلى أراضيهم، لكن الجيش الإسرائيلي قام بالهجوم علينا وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت، واعتدى بالضرب ببنادقه على المشاركين في المسيرة، وما يجري في هذه المنطقة هدفه إخلاء الوجود الفلسطيني واستبداله بوجود المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال".

© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الاصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
عشرات الاصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
عشرات الاصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتواجه قرية اللبن الغربية عملية مصادرة كبيرة لأراضي المواطنين، ويقول جاسر سمحان أحد مالكي الأراضي المصادرة في اللبن لـ "سبوتنيك":

"جاء أحد المستوطنين وصادر أرضي وأراضي جيراني وبدأ بالبناء فيها تحت حماية جيش الاحتلال، جئت اليوم لأقول للمستوطنين وللجيش الإسرائيلي نحن هنا باقون ولن نترك أراضينا تسرق أمام أعيننا، ولن تلين هممنا وسنبقى فوق أراضينا".

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بتفريق وملاحقة المتظاهرين داخل بلداتهم، وتفيد البيانات بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
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