https://sputnikarabic.ae/20230317/علماء-روس-ينشؤون-تركيبا-فريدا-من-نوعه-لفئة-العلوم-الضخمة-1074856923.html
علماء روس ينشئون تركيبا فريدا من نوعه لفئة "العلوم الضخمة"
علماء روس ينشئون تركيبا فريدا من نوعه لفئة "العلوم الضخمة"
أكمل علماء جامعة تومسك بوليتكنيك مع شركاء المرحلة الأولى من العمل على إنشاء محطة لدراسة الأجسام الدقيقة "الضخمة" في الحلقة الدائرية للفوتون في سيبيريا(SKIF). 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T14:44+0000
2023-03-17T14:44+0000
2023-03-17T14:51+0000
علوم
روسيا
جامعة
تركيب
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وقالت الجامعة في بيان، اليوم الجمعة: "أكملت جامعة تومسك المتعددة التقنقيات"، مع شركائها، المرحلة الأولى من العمل على إنشاء إحدى محطات مصدر الفوتون الدائري السيبيري - محطة التركيز الدقيق. حتى نوفمبر 2023، سيعمل العلماء على تصميم النظام. من المقرر أن تكتمل في صيف عام 2024، من أجل استكمال أعمال التركيب والتكليف في القاعة التجريبية للحلقة الدائرية للفوتون في سيبيريا".محطة "االتركيز الدقيق" هي الأولى في الترقيم الداخلي للمشروع والثالثة من أجل بدء الإنتاج في محطة الحلقة الدائرية للفوتون في سيبيريا. بفضل نظام تركيز شعاع الأشعة السينية المتقدم، سيسمح بدراسة الأجسام الدقيقة التي يصل حجمها إلى 200 نانومتر وسيكون تخصصها هو الفحص المجهري بالأشعة السينية والتصوير الدقيق، جنبا إلى جنب مع تحليل عالي الدقة للمسح الضوئي بالأشعة السينية. والدراسات الإنشائية للبلورات تحت الضغط العالي. يبلغ الوزن الإجمالي للتركيب المستقبلي أكثر من 120 طنا وتقدر تكلفته بأكثر من مليار روبل".وقال مدير مدرسة أبحاث فيزياء العمليات العالية الطاقة في الجامعة، أليكسي غوغوليف: "في الوقت الحالي، أكملنا مرحلة التصميم الأولي للمحطة المستقبلية، بما في ذلك إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للتركيب مع جميع المعدات العلمية والهياكل التقييدية والشبكات الهندسية. وستكون الخطوة التالية هي تطوير وثائق التصميم وتصميم كل عنصر من عناصر المحطة، وكذلك تطوير برامج التحكم".يتم تنفيذ العمل على إنشاء المحطة بالتعاون مع مجموعة تشمل المركز العلمي والتعليمي للدراسات المتقدمة في جامعة تومسك للفنون التطبيقية، وجامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية (NSTU)، ومعهد فيزياء الهياكل الدقيقة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومعهد الجيولوجيا وعلم المعادن باسم. سوبوليف، فرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم.
https://sputnikarabic.ae/20220524/علماء-روس-يحرزون-طفرة-في-أنظمة-توزيع-المفاتيح-الكمومية--1062652687.html
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علوم, روسيا, جامعة, تركيب
علوم, روسيا, جامعة, تركيب
علماء روس ينشئون تركيبا فريدا من نوعه لفئة "العلوم الضخمة"
14:44 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 14:51 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
أكمل علماء جامعة تومسك بوليتكنيك مع شركاء المرحلة الأولى من العمل على إنشاء محطة لدراسة الأجسام الدقيقة "الضخمة" في الحلقة الدائرية للفوتون في سيبيريا(SKIF).
وقالت الجامعة في بيان، اليوم الجمعة: "أكملت جامعة تومسك المتعددة التقنقيات"، مع شركائها، المرحلة الأولى من العمل على إنشاء إحدى محطات مصدر الفوتون الدائري السيبيري - محطة التركيز الدقيق. حتى نوفمبر 2023، سيعمل العلماء على تصميم النظام. من المقرر أن تكتمل في صيف عام 2024، من أجل استكمال أعمال التركيب والتكليف في القاعة التجريبية للحلقة الدائرية للفوتون في سيبيريا".
محطة "االتركيز الدقيق" هي الأولى في الترقيم الداخلي للمشروع والثالثة من أجل بدء الإنتاج في محطة الحلقة الدائرية للفوتون في سيبيريا. بفضل نظام تركيز شعاع الأشعة السينية المتقدم، سيسمح بدراسة الأجسام الدقيقة التي يصل حجمها إلى 200 نانومتر وسيكون تخصصها هو الفحص المجهري بالأشعة السينية والتصوير الدقيق، جنبا إلى جنب مع تحليل عالي الدقة للمسح الضوئي بالأشعة السينية. والدراسات الإنشائية للبلورات تحت الضغط العالي. يبلغ الوزن الإجمالي للتركيب المستقبلي أكثر من 120 طنا وتقدر تكلفته بأكثر من مليار روبل".
وقال مدير مدرسة أبحاث فيزياء العمليات العالية الطاقة في الجامعة، أليكسي غوغوليف: "في الوقت الحالي، أكملنا مرحلة التصميم الأولي للمحطة المستقبلية، بما في ذلك إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للتركيب مع جميع المعدات العلمية والهياكل التقييدية والشبكات الهندسية. وستكون الخطوة التالية هي تطوير وثائق التصميم وتصميم كل عنصر من عناصر المحطة، وكذلك تطوير برامج التحكم".
يتم تنفيذ العمل على إنشاء المحطة بالتعاون مع مجموعة تشمل المركز العلمي والتعليمي للدراسات المتقدمة في جامعة تومسك للفنون التطبيقية، وجامعة نوفوسيبيرسك التقنية الحكومية (NSTU)، ومعهد فيزياء الهياكل الدقيقة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومعهد الجيولوجيا وعلم المعادن باسم. سوبوليف، فرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم.