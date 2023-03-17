https://sputnikarabic.ae/20230317/غضب-في-الاتحاد-الأوروبي-من-شركات-تهدد-بالانتقال-إلى-أمريكا--1074846783.html
غضب في الاتحاد الأوروبي من شركات "تهدد بالانتقال إلى أمريكا"
غضب في الاتحاد الأوروبي من شركات "تهدد بالانتقال إلى أمريكا"
كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود غضب متزايد لدى المسؤولين في بروكسل من الشركات التي تطالب بالمزيد من التمويل الحكومي، حيث تهدد هذه الأخيرة بمغادرة أوروبا... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T10:05+0000
2023-03-17T10:05+0000
2023-03-17T10:05+0000
اقتصاد
العالم
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قال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين في تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو": "تستمر هذه المطالب في الظهور، أحيانًا نتساءل بصدق: هل هي مخاوف مشروعة أم أن الشركات تستغل اللحظة وتختبر إلى أي مدى يمكن أن تستفيد؟".أما المشكلة الثانية، بحسب "بوليتيكو"، فهي الطريقة التي استجاب فيها الاتحاد الأوروبي للمشكلة الأولى.لكن وبحسب المصدر: "مع سيطرة الصين بالفعل على سلاسل التوريد الخاصة بالتكنولوجيا الخضراء، فقد تحولت (الأموال الحكومية) إلى (سباق تسلح عالمي) للحصول على إعانات مالية - وهذا حلم كل جماعة ضغط".قال أحد أعضاء جماعات الضغط التجارية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة: "بالطبع هذه التهديدات جزء من استراتيجية لوبي".واعتبر المقال أن "الخطر بالنسبة لحكومات الاتحاد الأوروبي يكمن في أن جهودهم ستفشل، وتضيع مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب على طول فترة تنفيذ الخطة".
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اقتصاد, العالم
غضب في الاتحاد الأوروبي من شركات "تهدد بالانتقال إلى أمريكا"
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كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود غضب متزايد لدى المسؤولين في بروكسل من الشركات التي تطالب بالمزيد من التمويل الحكومي، حيث تهدد هذه الأخيرة بمغادرة أوروبا والانتقال إلى أمريكا، في حال عدم حصولها على الدعم الحكومي.
قال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين في تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو": "تستمر هذه المطالب في الظهور، أحيانًا نتساءل بصدق: هل هي مخاوف مشروعة أم أن الشركات تستغل اللحظة وتختبر إلى أي مدى يمكن أن تستفيد؟".
وبحسب الصحيفة، فإن المشكلة الأولى تتمثل في أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استخدم حزمة ضخمة من الإعانات الحكومية بموجب قانون الحد من التضخم (IRA)، لإغراء العديد من الشركات الصناعية الأوروبية الكبرى، مثل (فولكس فاغن) ومصنع البطاريات (نورثفولت) - للنظر في الانتقال إلى الولايات المتحدة".
أما المشكلة الثانية، بحسب "بوليتيكو"، فهي الطريقة التي استجاب فيها الاتحاد الأوروبي للمشكلة الأولى.
ونوّهت الصحيفة إلى أنه في ظل المخاوف من أن الصناعة الأوروبية تواجه تدهورًا وجوديًا، وتتضمن معركة بروكسل ضد إصلاحات بايدن المزيد من الحرية لدول الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من المساعدات الحكومية في اقتصاداتها وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
لكن وبحسب المصدر: "مع سيطرة الصين بالفعل على سلاسل التوريد الخاصة بالتكنولوجيا الخضراء، فقد تحولت (الأموال الحكومية) إلى (سباق تسلح عالمي) للحصول على إعانات مالية - وهذا حلم كل جماعة ضغط".
قال أحد أعضاء جماعات الضغط التجارية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة
: "بالطبع هذه التهديدات جزء من استراتيجية لوبي".
واعتبرت "بوليتيكو" أنه في حال فشل سياسة بروكسل، فإن المشكلة "لا تضع على المحك الجدوى المستقبلية للصناعة الأوروبية فقط، ولكن تهدد المبادئ التأسيسية لاقتصاديات السوق الحرة، التي تم بناء الاتحاد الأوروبي عليها".
واعتبر المقال أن "الخطر بالنسبة لحكومات الاتحاد الأوروبي يكمن في أن جهودهم ستفشل، وتضيع مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب على طول فترة تنفيذ الخطة".