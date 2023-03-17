https://sputnikarabic.ae/20230317/غواصة-تكتشف-تطورا-غريبا-لكائن-في-قاع-البحر-فيديو--1074852482.html

غواصة تكتشف تطورا غريبا لكائن في قاع البحر... فيديو

غواصة تكتشف تطورا غريبا لكائن في قاع البحر... فيديو

كشفت مجلة علمية في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، عن رصد تطور كبير جدًا لكائن "مشط البحر" الهلامي (هلام المشط)، حيث يعتبر هذا المخلوق من الكائنات التي لم يستطع... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T12:57+0000

2023-03-17T12:57+0000

2023-03-17T12:57+0000

مجتمع

علوم

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واستخدم علماء من معهد أبحاث "أكواريوم لخليج مونتيري" في دراسة جديدة، علم الوراثة لدراسة هذا المخلوق، المعروف علميًا باسم "ctenophores"، حيث استطاعوا الحصول على أحدها من خلال غواصة.وفي دراسة نُشرت في مجلة "Molecular Ecology Resources"، قام فريق من العلماء بفحص تسلسل جيني معين في هلام المشط، الذي كشف عن وجود تنوع لا يوصف داخل هذه المجموعة من الحيوانات.وأضافت كريستيانسون: "الأهم من ذلك، أن البيانات الجينية التي شاركناها مع قواعد البيانات العامة ستوفر مرجعاً قيّمًا للعلماء الآخرين الذين يستخدمون علم الوراثة للمساعدة في الكشف عن تعقيد النظم البيئية للمحيطات".وسجل الباحثون من خلال عدسة ركبت على غواصة، عددًا من الأنواع الغريبة التي لم ترصد سابقًا في قاع البحر، بحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية.أوضح ستيف هادوك، كبير العلماء في المعهد، أن "معظم العلماء غير قادرين على جمع الهلام المشط بأي طريقة، فهي هشة للغاية".ويعيش الهلام المشط في جميع أنحاء المحيط، من الأعماق الضحلة إلى قاع المحيط العميق ومن البحار الاستوائية الدافئة إلى المياه القطبية الباردة.

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