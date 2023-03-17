https://sputnikarabic.ae/20230317/قوات-الأمن-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074835466.html
قوات الأمن الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة زابوروجيه
قوات الأمن الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة زابوروجيه
أحبطت قوات الأمن الروسية هجوماً إرهابياً ضد المدنيين في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم اعتقال ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية واكتشاف مخابئ للأسلحة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T02:02+0000
2023-03-17T02:02+0000
2023-03-17T02:21+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، إن: "وحدات الشرطة العسكرية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في الإدارات الأخرى، أحبطت عمل إرهابي آخر ضد السكان المدنيين في أراضي مقاطعة زابوروجيه (المحررة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة).وأضاف كودريان أن "قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية والعثور على مخبأين للأسلحة والذخيرة"، لافتا إلى أن "خبراء المتفجرات عملوا على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في المخابئ بساحات التدريب".وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230315/روغوف-القوات-الأوكرانية-تجري-استطلاعا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074789287.html
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أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار العالم الآن
قوات الأمن الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة زابوروجيه
02:02 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 02:21 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
أحبطت قوات الأمن الروسية هجوماً إرهابياً ضد المدنيين في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم اعتقال ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية واكتشاف مخابئ للأسلحة والذخيرة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، إن: "وحدات الشرطة العسكرية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في الإدارات الأخرى، أحبطت عمل إرهابي آخر ضد السكان المدنيين في أراضي مقاطعة زابوروجيه (المحررة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة).
وأضاف كودريان أن "قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية والعثور على مخبأين للأسلحة والذخيرة"، لافتا إلى أن "خبراء المتفجرات عملوا على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في المخابئ بساحات التدريب".
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.