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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/قوات-الأمن-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074835466.html
قوات الأمن الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة زابوروجيه
قوات الأمن الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة زابوروجيه
أحبطت قوات الأمن الروسية هجوماً إرهابياً ضد المدنيين في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم اعتقال ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية واكتشاف مخابئ للأسلحة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T02:02+0000
2023-03-17T02:21+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار العالم الآن
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، إن: "وحدات الشرطة العسكرية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في الإدارات الأخرى، أحبطت عمل إرهابي آخر ضد السكان المدنيين في أراضي مقاطعة زابوروجيه (المحررة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة).وأضاف كودريان أن "قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية والعثور على مخبأين للأسلحة والذخيرة"، لافتا إلى أن "خبراء المتفجرات عملوا على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في المخابئ بساحات التدريب".وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230315/روغوف-القوات-الأوكرانية-تجري-استطلاعا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074789287.html
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أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار العالم الآن

قوات الأمن الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة زابوروجيه

02:02 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 02:21 GMT 17.03.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أحبطت قوات الأمن الروسية هجوماً إرهابياً ضد المدنيين في مقاطعة زابوروجيه، حيث تم اعتقال ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية واكتشاف مخابئ للأسلحة والذخيرة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، إن: "وحدات الشرطة العسكرية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في الإدارات الأخرى، أحبطت عمل إرهابي آخر ضد السكان المدنيين في أراضي مقاطعة زابوروجيه (المحررة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة).
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
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وأضاف كودريان أن "قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من المتواطئين مع القوات الأوكرانية والعثور على مخبأين للأسلحة والذخيرة"، لافتا إلى أن "خبراء المتفجرات عملوا على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في المخابئ بساحات التدريب".
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:44 GMT
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