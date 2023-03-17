https://sputnikarabic.ae/20230317/مدفيديف-يعلق-على-حادثة-المسيرة-الأمريكية-الأمريكيون-فقدوا-عقولهم-تماما-1074837982.html
مدفيديف يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية: الأمريكيون فقدوا عقولهم تماما
مدفيديف يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية: الأمريكيون فقدوا عقولهم تماما
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على حادثة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، بأن الأمريكيين فقدوا عقولهم تمامًا والتناغم معهم... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T06:57+0000
2023-03-17T06:57+0000
2023-03-17T06:57+0000
روسيا
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وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "لا توجد اتفاقية دولية حول هذا الموضوع. اتفاقية شيكاغو لعام 1944 والوثائق الدولية الأخرى لا تنظم هذه القضايا. بالمناسبة، اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأمريكيين انسحبوا من معاهدة الأجواء المفتوحة، التي كانت تعطي الحق في التفتيش العسكري".وأضاف مدفيديف: "بشكل عام، وبالحديث بطريقة بسيطة، فإن الأمريكيين قد فقدوا عقولهم تمامًا. والتناغم معهم خطأ على الرغم من الحاجة إلى الاتصالات العسكرية بالطبع، خاصة على خلفية تصريحات السيناتور غراهام بضرورة إسقاط الطائرات الروسية. بالمناسبة تحدث حوادث الطيران أحيانًا لمثل هؤلاء الأشخاص".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
https://sputnikarabic.ae/20230317/واشنطن-ترسل-طائرة-مسيرة-أخرى-إلى-مكان-سقوط-إم-كيو-9-في-البحر-الأسود-1074836684.html
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روسيا
مدفيديف يعلق على حادثة المسيرة الأمريكية: الأمريكيون فقدوا عقولهم تماما
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على حادثة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، بأن الأمريكيين فقدوا عقولهم تمامًا والتناغم معهم خطأ.
وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "لا توجد اتفاقية دولية حول هذا الموضوع. اتفاقية شيكاغو لعام 1944 والوثائق الدولية الأخرى لا تنظم هذه القضايا. بالمناسبة، اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأمريكيين انسحبوا من معاهدة الأجواء المفتوحة، التي كانت تعطي الحق في التفتيش العسكري".
وأضاف مدفيديف: "بشكل عام، وبالحديث بطريقة بسيطة، فإن الأمريكيين قد فقدوا عقولهم تمامًا. والتناغم معهم خطأ على الرغم من الحاجة إلى الاتصالات العسكرية بالطبع، خاصة على خلفية تصريحات السيناتور غراهام بضرورة إسقاط الطائرات الروسية. بالمناسبة تحدث حوادث الطيران أحيانًا لمثل هؤلاء الأشخاص".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".