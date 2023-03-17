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الرئيس الصيني يزور روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بدعوة من بوتين
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-ينشئ-محرقة-جثث-لجنوده-للتهرب-من-دفع-التعويضات-للأسر-1074837639.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشئ محرقة جثث لجنوده للتهرب من دفع التعويضات للأسر
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشئ محرقة جثث لجنوده للتهرب من دفع التعويضات للأسر
كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الجمعة، أن نظام كييف أنشأ محرقة جثث بالقرب من بلدة مينكوفكا شمال غربي أرتيوموفسك. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T06:40+0000
2023-03-17T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك": "شمال غرب أرتيوموفسك، في بلدة مينكوفكا، لوحظ عمل محرقة جثث متنقلة في منطقة حرجية بعيدًا عن الطرق الرئيسية، حيث يتم نقل الجثث بواسطة شاحنات ثقيلة وصغيرة".وفي وقت سابق، قال الجندي الأوكراني سيرغي تاراسيوك، الذي تم أسره في منطقة أرتيوموفسك، للصحفيين، إن نظام كييف يقوم بحرق الجثث لعدم دفع تعويضات مالية لعائلات الجنود الأوكرانيين القتلى وتسجيل المقتولين على أنهم مفقودون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html
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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشئ محرقة جثث لجنوده للتهرب من دفع التعويضات للأسر

06:40 GMT 17.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الجمعة، أن نظام كييف أنشأ محرقة جثث بالقرب من بلدة مينكوفكا شمال غربي أرتيوموفسك.
وقال الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك": "شمال غرب أرتيوموفسك، في بلدة مينكوفكا، لوحظ عمل محرقة جثث متنقلة في منطقة حرجية بعيدًا عن الطرق الرئيسية، حيث يتم نقل الجثث بواسطة شاحنات ثقيلة وصغيرة".
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك تاركة معداتها
15 مارس, 09:42 GMT
وفي وقت سابق، قال الجندي الأوكراني سيرغي تاراسيوك، الذي تم أسره في منطقة أرتيوموفسك، للصحفيين، إن نظام كييف يقوم بحرق الجثث لعدم دفع تعويضات مالية لعائلات الجنود الأوكرانيين القتلى وتسجيل المقتولين على أنهم مفقودون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
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