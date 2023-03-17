https://sputnikarabic.ae/20230317/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-نظام-كييف-ينشئ-محرقة-جثث-لجنوده-للتهرب-من-دفع-التعويضات-للأسر-1074837639.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشئ محرقة جثث لجنوده للتهرب من دفع التعويضات للأسر
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشئ محرقة جثث لجنوده للتهرب من دفع التعويضات للأسر
كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الجمعة، أن نظام كييف أنشأ محرقة جثث بالقرب من بلدة مينكوفكا شمال غربي أرتيوموفسك. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T06:40+0000
2023-03-17T06:40+0000
2023-03-17T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك": "شمال غرب أرتيوموفسك، في بلدة مينكوفكا، لوحظ عمل محرقة جثث متنقلة في منطقة حرجية بعيدًا عن الطرق الرئيسية، حيث يتم نقل الجثث بواسطة شاحنات ثقيلة وصغيرة".وفي وقت سابق، قال الجندي الأوكراني سيرغي تاراسيوك، الذي تم أسره في منطقة أرتيوموفسك، للصحفيين، إن نظام كييف يقوم بحرق الجثث لعدم دفع تعويضات مالية لعائلات الجنود الأوكرانيين القتلى وتسجيل المقتولين على أنهم مفقودون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشئ محرقة جثث لجنوده للتهرب من دفع التعويضات للأسر
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كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم الجمعة، أن نظام كييف أنشأ محرقة جثث بالقرب من بلدة مينكوفكا شمال غربي أرتيوموفسك.
وقال الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك": "شمال غرب أرتيوموفسك، في بلدة مينكوفكا، لوحظ عمل محرقة جثث متنقلة في منطقة حرجية بعيدًا عن الطرق الرئيسية، حيث يتم نقل الجثث بواسطة شاحنات ثقيلة وصغيرة".
وفي وقت سابق، قال الجندي الأوكراني سيرغي تاراسيوك، الذي تم أسره في منطقة أرتيوموفسك، للصحفيين، إن نظام كييف يقوم بحرق الجثث لعدم دفع تعويضات مالية لعائلات الجنود الأوكرانيين القتلى وتسجيل المقتولين على أنهم مفقودون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.