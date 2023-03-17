https://sputnikarabic.ae/20230317/مصر-زيارة-وزير-الخارجية-التركي-تدشين-لمسار-استعادة-العلاقات-الطبيعية-بين-البلدين-1074856020.html
مصر: زيارة وزير الخارجية التركي تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين
مصر: زيارة وزير الخارجية التركي تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين
اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T14:18+0000
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كما أشار المتحدث باسم "الخارجية المصرية"، أحمد أبو زيد، في بيان رسمي منشور عبر حسابها على مواقع التواصل، إلى أن زيارة تشاووش أوغلو "تدشين لإطلاق حوار معمّق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين المصري والتركي".وعن تفاصيل الزيارة، كشف أبو زيد في البيان، أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سوف يستقبل نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في لقاء ثنائي في مقر وزارة الخارجية في قصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك".وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن وزير الخارجية التركي سيصل إلى القاهرة، غدا السبت الموافق 18 مارس/ آذار الجاري.يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى تركيا، الشهر الماضي، وزار منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20221121/مصر-وتركيا-تعلقان-على-أول-مصافحة-بين-السيسي-وأردوغان-1070390945.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر: زيارة وزير الخارجية التركي تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين
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اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".
كما أشار المتحدث باسم "الخارجية المصرية"، أحمد أبو زيد، في بيان رسمي منشور عبر حسابها على مواقع التواصل، إلى أن زيارة تشاووش أوغلو "تدشين لإطلاق حوار معمّق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين المصري والتركي".
وعن تفاصيل الزيارة، كشف أبو زيد في البيان، أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سوف يستقبل نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في لقاء ثنائي في مقر وزارة الخارجية في قصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك".
وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن وزير الخارجية التركي
سيصل إلى القاهرة، غدا السبت الموافق 18 مارس/ آذار الجاري.
21 نوفمبر 2022, 12:23 GMT
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري
وصل إلى تركيا، الشهر الماضي، وزار منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال
، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.
ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.