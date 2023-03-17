https://sputnikarabic.ae/20230317/مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-وسط-الضفة-الغربية-1074868982.html

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

قُتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية. 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T22:56+0000

2023-03-17T22:56+0000

2023-03-17T22:56+0000

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل الشاب يزن عمر خصيب (23 عاما)، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه عند مدخل قرية بيتين الغربي شرق رام الله، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وادعى الجيش الإسرائيلي، أن الشاب خصيب حاول تنفيذ عملية طعن؛ وأطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه.وقال الجيش في بيان: "تم إحباط عملية طعن، مساء اليوم قرب مفرق بيتين".وتابع: "رصدت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي المشتبه به فطلبت منه التعريف عن نفسه، سحب المشتبه به سكينا واقترب من القوة التي ردت بإطلاق النار".وختم الجيش الإسرائيلي بالقول: " تم تحييد الإرهابي. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، دون أن يذكر تفاصيل حول طبيعة جراح الفلسطيني ومدى خطورة حالته.وبمقتل الشاب خصيب، ارتفع عدد القتلى منذ بداية العام إلى 89 قتيلا، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، دعا الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيق "عاجل وشفاف" في مقتل طفل فلسطيني في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية برصاص قوة إسرائيلية.وقال الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على تويتر: " قُتل الأمس عمر عوادين، البالغ من العمر 16 عاما، خلال عملية لقوات الأمن الداخلي (الإسرائيلي) في جنين مع ثلاثة فلسطينيين آخرين".وأضاف "يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي"، داعيا إلى "إجراء تحقيق سريع وشفاف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس عند استخدام القوة المميتة".ومساء أمس الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا وأصيب 23 آخرون بينهم 4 جراحهم خطيرة، خلال اقتحام وحدة خاصة إسرائيلية رافقتها تعزيزات عسكرية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك"، إن القتلى هم: "صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، ولؤي خليل الزغير(37 عاما)".وأضافت الصحة: "هناك 12 إصابة بالرصاص الحي بينها 4 خطيرة وصلت مستشفى الرازي بينما وصلت مستشفى جنين الحكومي 5 إصابات بالرصاص الحي، إضافة لـ6 إصابات بالرصاص والشظايا وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي".

https://sputnikarabic.ae/20230317/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إحباط-عملية-طعن-وسط-الضفة-الغربية-وتحييد-المنفذ-1074864626.html

https://sputnikarabic.ae/20230316/مقتل-4-فلسطينيين-وإصابة-23-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1074823667.html

https://sputnikarabic.ae/20230317/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-لإجراء-تحقيق-عاجل-بمقتل-طفل-فلسطيني-في-جنين-برصاص-إسرائيلي-1074868000.html

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