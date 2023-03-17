https://sputnikarabic.ae/20230317/مقتل-3-عسكريين-وإصابة-5-آخرين-إثر-تجدد-القتال-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-في-مأرب-1074834988.html
مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 آخرين إثر تجدد القتال بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في مأرب
مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 آخرين إثر تجدد القتال بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في مأرب
قُتل وأصيب ثمانية من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إثر تجدد المواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T01:00+0000
2023-03-17T01:00+0000
2023-03-17T01:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات اندلعت بين قوات محور سبأ التابعة لألوية العمالقة الموالية للجيش اليمني، ومقاتلي "أنصار الله" في جبهة اليحموم غرب مديرية حَّريب جنوب مأرب.وأضاف أن المواجهات شهدت قصفاً متبادلاً بالقذائف، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من العسكريين أحدهم قيادي ميداني وإصابة 5 آخرين، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله".وتأتي التطورات الميدانية في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، غداة دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معرباً عن قلقه من تصاعد الاشتباكات على عدة جبهات في اليمن، لاسيما في مأرب وتعز.ويوم الأحد الماضي، أسفرت مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، في جبهة البلق الشرقي بمديرية الوادي جنوب مأرب، عن وقوع 15 قتيلاً وجريحاً من الطرفين بينهم قائد اللواء 13 مشاة العميد أكرم الأديمي الذي أصيب إثر قصف.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230305/15-قتيلا-وجريحا-إثر-مواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-جنوبي-مأرب-1074350641.html
https://sputnikarabic.ae/20230214/الجيش-اليمني-يعلن-إحباط-هجمات-لـ-أنصار-الله-في-تعز-1073532356.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, أنصار الله, حصري
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, أنصار الله, حصري
مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 آخرين إثر تجدد القتال بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في مأرب
01:00 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 01:01 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
حصري
قُتل وأصيب ثمانية من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إثر تجدد المواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) مسرح الصراع الأعنف بين الجانبين منذ أعوام.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات اندلعت بين قوات محور سبأ التابعة لألوية العمالقة الموالية للجيش اليمني، ومقاتلي "أنصار الله" في جبهة اليحموم غرب مديرية حَّريب جنوب مأرب.
وأضاف أن المواجهات شهدت قصفاً متبادلاً بالقذائف، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من العسكريين أحدهم قيادي ميداني وإصابة 5 آخرين، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله".
وتأتي التطورات الميدانية في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، غداة دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معرباً عن قلقه من تصاعد الاشتباكات على عدة جبهات في اليمن، لاسيما في مأرب وتعز.
ويوم الأحد الماضي، أسفرت مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، في جبهة البلق الشرقي بمديرية الوادي جنوب مأرب، عن وقوع 15 قتيلاً وجريحاً من الطرفين
بينهم قائد اللواء 13 مشاة العميد أكرم الأديمي الذي أصيب إثر قصف.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.