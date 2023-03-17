https://sputnikarabic.ae/20230317/مقتل-8-مسلحين-خلال-هجوم-فاشل-لـ-جبهة-النصرة-على-مواقع-للجيش-السوري-1074867172.html
مقتل 8 مسلحين خلال هجوم فاشل لـ "جبهة النصرة" على مواقع للجيش السوري
مقتل 8 مسلحين خلال هجوم فاشل لـ "جبهة النصرة" على مواقع للجيش السوري
تمكنت القوات السورية من القضاء على 8 مسلحين وإصابة آخرين، معظمهم من جنسيات أجنبية، خلال اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T20:33+0000
2023-03-17T20:33+0000
2023-03-17T20:36+0000
العالم العربي
مقتل مسلحين
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر ميداني مسؤول لـ "سبوتنيك" إن مجموعة مسلحة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي.وأضاف المصدر أن اعتماد الجيش السوري على الكمائن المتقدمة وعمليات الرصد والاستطلاع، أفضت إلى اكتشاف هذه المجموعة في وقت مبكر من الهجوم، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات عنيفة معها.وأوضح المصدر: "قام سلاحا المدفعية والصواريخ في الجيش، بمساندة القوات العاملة على الأرض من خلال استهداف خطوط إمداد المسلحين الخلفية مما سهل عملية التصدي للهجوم ومنع وصول تعزيزات عسكرية للنصرة إلى المنطقة".وتابع المصدر: "تم إفشال الهجوم بشكل كامل بعد مقتل 8 مسلحين على الأقل وإصابة آخرين دون تغير بخارطة السيطرة"، مشيرا إلى هذا النوع من الهجمات متوقع، وخاصة أن الجيش السوري رصد خلال الأيام القليلة الماضية تحركات للمسلحين من عدة محاور في ريف إدلب باتجاه جبل الزاوية جنوب إدلب.
https://sputnikarabic.ae/20230303/داعش-يهاجم-مواقع-للجيش-السوري-ويختطف-رعاة-أغنام-في-البادية-السورية-1074284690.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مقتل مسلحين, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, مقتل مسلحين, أخبار سوريا اليوم
مقتل 8 مسلحين خلال هجوم فاشل لـ "جبهة النصرة" على مواقع للجيش السوري
20:33 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 20:36 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
تمكنت القوات السورية من القضاء على 8 مسلحين وإصابة آخرين، معظمهم من جنسيات أجنبية، خلال اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش جنوب إدلب.
وقال مصدر ميداني مسؤول لـ "سبوتنيك" إن مجموعة مسلحة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حاولت التسلل باتجاه أحد مواقع الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي.
وأضاف المصدر أن اعتماد الجيش السوري على الكمائن المتقدمة وعمليات الرصد والاستطلاع، أفضت إلى اكتشاف هذه المجموعة في وقت مبكر من الهجوم، لتندلع على إثر ذلك اشتباكات عنيفة معها.
وأوضح المصدر: "قام سلاحا المدفعية والصواريخ في الجيش، بمساندة القوات العاملة على الأرض من خلال استهداف خطوط إمداد المسلحين الخلفية مما سهل عملية التصدي للهجوم ومنع وصول تعزيزات عسكرية للنصرة إلى المنطقة".
وتابع المصدر: "تم إفشال الهجوم بشكل كامل بعد مقتل 8 مسلحين على الأقل وإصابة آخرين دون تغير بخارطة السيطرة"، مشيرا إلى هذا النوع من الهجمات متوقع، وخاصة أن الجيش السوري رصد خلال الأيام القليلة الماضية تحركات للمسلحين من عدة محاور في ريف إدلب باتجاه جبل الزاوية جنوب إدلب.