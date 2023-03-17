https://sputnikarabic.ae/20230317/منصة-لتعقب-الطائرات-تؤكد-أن-واشنطن-غيرت-مسارات-طائراتها-بعد-حادثة-البحر-الأسود-1074854904.html
أمريكا تغير مسارات طائرات "غلوبال هوك" الاستراتيجية عقب حادث سقوط "ريبر" في البحر الأسود
أمريكا تغير مسارات طائرات "غلوبال هوك" الاستراتيجية عقب حادث سقوط "ريبر" في البحر الأسود
كشفت بيانات منصة "فلاي رادار" المتخصصة بتتبع مسارات الطيران، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غيرت مسارات رحلات الطائرات المسيرة الأمريكية بعد حادثة الطائرة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T13:50+0000
2023-03-17T13:50+0000
2023-03-17T14:16+0000
العالم
رصد عسكري
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وفقًا للمعلومات الواردة على البوابة، وصلت اليوم إحدى الطائرات الاستراتيجية الأمريكية المسيرة، التي تقوم بانتظام بمهام استطلاعية من قاعدة في صقلية إلى منطقة القرم الروسية في المجال الجوي فوق البحر الأسود، مشيرةً إلى أن هذه أول رحلة لطائرة "غلوبال هوك" فوق البحر الأسود منذ حادثة ريبر، لكنها غيّرت مسارها بشكل كبير.وأضافت البيانات أن مسافة الطائرة المسيرة زادت من أقصى جنوب شبه جزيرة القرم بشكل كبير، وهي تقوم بالتحليق فوق البحر الأسود باتجاه رومانيا بعدما كانت من قبل تقترب أكثر من المجال الجوي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230317/واشنطن-ترسل-طائرة-مسيرة-أخرى-إلى-مكان-سقوط-إم-كيو-9-في-البحر-الأسود-1074836684.html
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العالم, رصد عسكري
أمريكا تغير مسارات طائرات "غلوبال هوك" الاستراتيجية عقب حادث سقوط "ريبر" في البحر الأسود
13:50 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
كشفت بيانات منصة "فلاي رادار" المتخصصة بتتبع مسارات الطيران، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غيرت مسارات رحلات الطائرات المسيرة الأمريكية بعد حادثة الطائرة المسيرة فوق البحر الأسود.
وفقًا للمعلومات الواردة على البوابة، وصلت اليوم إحدى الطائرات الاستراتيجية الأمريكية المسيرة، التي تقوم بانتظام بمهام استطلاعية من قاعدة في صقلية إلى منطقة القرم الروسية في المجال الجوي فوق البحر الأسود، مشيرةً إلى أن هذه أول رحلة لطائرة "غلوبال هوك" فوق البحر الأسود منذ حادثة ريبر، لكنها غيّرت مسارها بشكل كبير.
ونفذت طائرة "غلوبال هوك" المسيرة طلعات جوية فوق الجزء الشرقي من رومانيا ثم توجهت الطائرة المسيرة إلى المجال الجوي فوق البحر الأسود، حيث عادة ما تكون هذه الطائرات في الخدمة في الجو على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة القرم وأحيانًا تصل إلى 24 ساعة.
وأضافت البيانات أن مسافة الطائرة المسيرة زادت من أقصى جنوب شبه جزيرة القرم بشكل كبير، وهي تقوم بالتحليق فوق البحر الأسود باتجاه رومانيا بعدما كانت من قبل تقترب أكثر من المجال الجوي الروسي.