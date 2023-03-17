https://sputnikarabic.ae/20230317/منصة-لتعقب-الطائرات-تؤكد-أن-واشنطن-غيرت-مسارات-طائراتها-بعد-حادثة-البحر-الأسود-1074854904.html

أمريكا تغير مسارات طائرات "غلوبال هوك" الاستراتيجية عقب حادث سقوط "ريبر" في البحر الأسود

أمريكا تغير مسارات طائرات "غلوبال هوك" الاستراتيجية عقب حادث سقوط "ريبر" في البحر الأسود

كشفت بيانات منصة "فلاي رادار" المتخصصة بتتبع مسارات الطيران، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غيرت مسارات رحلات الطائرات المسيرة الأمريكية بعد حادثة الطائرة... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T13:50+0000

2023-03-17T13:50+0000

2023-03-17T14:16+0000

العالم

رصد عسكري

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وفقًا للمعلومات الواردة على البوابة، وصلت اليوم إحدى الطائرات الاستراتيجية الأمريكية المسيرة، التي تقوم بانتظام بمهام استطلاعية من قاعدة في صقلية إلى منطقة القرم الروسية في المجال الجوي فوق البحر الأسود، مشيرةً إلى أن هذه أول رحلة لطائرة "غلوبال هوك" فوق البحر الأسود منذ حادثة ريبر، لكنها غيّرت مسارها بشكل كبير.وأضافت البيانات أن مسافة الطائرة المسيرة زادت من أقصى جنوب شبه جزيرة القرم بشكل كبير، وهي تقوم بالتحليق فوق البحر الأسود باتجاه رومانيا بعدما كانت من قبل تقترب أكثر من المجال الجوي الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230317/واشنطن-ترسل-طائرة-مسيرة-أخرى-إلى-مكان-سقوط-إم-كيو-9-في-البحر-الأسود-1074836684.html

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