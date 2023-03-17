https://sputnikarabic.ae/20230317/موسكو-في-حال-أرادت-واشنطن-استئناف-العمل-بالمعاهدات-فيجب-الابتعاد-عن-أوهام-هزيمة-روسيا-استراتيجيا-1074838211.html
موسكو: في حال أرادت واشنطن استئناف العمل بالمعاهدات فيجب الابتعاد عن أوهام هزيمة روسيا استراتيجيا
موسكو: في حال أرادت واشنطن استئناف العمل بالمعاهدات فيجب الابتعاد عن أوهام هزيمة روسيا استراتيجيا
وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، التصريحات الأمريكية بأن تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت باطل قانونيا، بأنها عارية عن الصحة. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T06:57+0000
2023-03-17T06:57+0000
2023-03-17T07:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وقال ريابكوف لصحيفة "كوميرسانت": "نحن نعتبر هذا الحشو عنصرًا من عناصر حملة الدعاية السياسية الحالية لواشنطن، والغرض منها إجبار روسيا على استئناف العمل بمعاهدة ستارت والحفاظ على فرصة الولايات المتحدة في "اختلاس الأنظار" على ترسانتنا الاستراتيجية".وأضاف ريابكوف: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقًا باستئناف العمل بمعاهدة "ستارت" الجديدة، وبشكل عام، التعاون معنا في مجال الحد من التسلح، فعليها أولاً أن تتخلى عن الأوهام الفارغة حول إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا والاعتراف بأنه لا بديل عن مراعاة المصالح الروسية في المجال الأمني".أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلادها تعتبر تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، "غير صحيح من الناحية القانونية"، وأن روسيا لا تزال ملزمة ببنود الاتفاقية. وجاء في بيان الخارجية: "إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت غير صحيح من الناحية القانونية. لذلك، ستبقى روسيا ملزمة بموجب الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية".
https://sputnikarabic.ae/20230302/معاهدة-ستارت-3-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1074222529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو: في حال أرادت واشنطن استئناف العمل بالمعاهدات فيجب الابتعاد عن أوهام هزيمة روسيا استراتيجيا
06:57 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 07:25 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، التصريحات الأمريكية بأن تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت باطل قانونيا، بأنها عارية عن الصحة.
وقال ريابكوف لصحيفة "كوميرسانت": "نحن نعتبر هذا الحشو عنصرًا من عناصر حملة الدعاية السياسية الحالية لواشنطن، والغرض منها إجبار روسيا على استئناف العمل بمعاهدة ستارت والحفاظ على فرصة الولايات المتحدة في "اختلاس الأنظار" على ترسانتنا الاستراتيجية".
وأضاف ريابكوف: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقًا باستئناف العمل بمعاهدة "ستارت" الجديدة، وبشكل عام، التعاون معنا في مجال الحد من التسلح، فعليها أولاً أن تتخلى عن الأوهام الفارغة حول إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا والاعتراف بأنه لا بديل عن مراعاة المصالح الروسية في المجال الأمني".
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلادها تعتبر تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، "غير صحيح من الناحية القانونية"، وأن روسيا لا تزال ملزمة ببنود الاتفاقية.
وجاء في بيان الخارجية: "إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت غير صحيح من الناحية القانونية. لذلك، ستبقى روسيا ملزمة بموجب الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية".