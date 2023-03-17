عربي
الرئيس الصيني يزور روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بدعوة من بوتين
https://sputnikarabic.ae/20230317/موسكو-في-حال-أرادت-واشنطن-استئناف-العمل-بالمعاهدات-فيجب-الابتعاد-عن-أوهام-هزيمة-روسيا-استراتيجيا-1074838211.html
موسكو: في حال أرادت واشنطن استئناف العمل بالمعاهدات فيجب الابتعاد عن أوهام هزيمة روسيا استراتيجيا
موسكو: في حال أرادت واشنطن استئناف العمل بالمعاهدات فيجب الابتعاد عن أوهام هزيمة روسيا استراتيجيا
وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، التصريحات الأمريكية بأن تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت باطل قانونيا، بأنها عارية عن الصحة. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T06:57+0000
2023-03-17T07:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وقال ريابكوف لصحيفة "كوميرسانت": "نحن نعتبر هذا الحشو عنصرًا من عناصر حملة الدعاية السياسية الحالية لواشنطن، والغرض منها إجبار روسيا على استئناف العمل بمعاهدة ستارت والحفاظ على فرصة الولايات المتحدة في "اختلاس الأنظار" على ترسانتنا الاستراتيجية".وأضاف ريابكوف: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقًا باستئناف العمل بمعاهدة "ستارت" الجديدة، وبشكل عام، التعاون معنا في مجال الحد من التسلح، فعليها أولاً أن تتخلى عن الأوهام الفارغة حول إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا والاعتراف بأنه لا بديل عن مراعاة المصالح الروسية في المجال الأمني".أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلادها تعتبر تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، "غير صحيح من الناحية القانونية"، وأن روسيا لا تزال ملزمة ببنود الاتفاقية. وجاء في بيان الخارجية: "إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت غير صحيح من الناحية القانونية. لذلك، ستبقى روسيا ملزمة بموجب الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية".
https://sputnikarabic.ae/20230302/معاهدة-ستارت-3-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1074222529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

موسكو: في حال أرادت واشنطن استئناف العمل بالمعاهدات فيجب الابتعاد عن أوهام هزيمة روسيا استراتيجيا

06:57 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 07:25 GMT 17.03.2023)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، التصريحات الأمريكية بأن تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت باطل قانونيا، بأنها عارية عن الصحة.
وقال ريابكوف لصحيفة "كوميرسانت": "نحن نعتبر هذا الحشو عنصرًا من عناصر حملة الدعاية السياسية الحالية لواشنطن، والغرض منها إجبار روسيا على استئناف العمل بمعاهدة ستارت والحفاظ على فرصة الولايات المتحدة في "اختلاس الأنظار" على ترسانتنا الاستراتيجية".
وأضاف ريابكوف: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقًا باستئناف العمل بمعاهدة "ستارت" الجديدة، وبشكل عام، التعاون معنا في مجال الحد من التسلح، فعليها أولاً أن تتخلى عن الأوهام الفارغة حول إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا والاعتراف بأنه لا بديل عن مراعاة المصالح الروسية في المجال الأمني".
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلادها تعتبر تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، "غير صحيح من الناحية القانونية"، وأن روسيا لا تزال ملزمة ببنود الاتفاقية.
معاهدة ستارت 3 بين روسيا والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
وسائط متعددة
معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة
2 مارس, 12:18 GMT
وجاء في بيان الخارجية: "إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت غير صحيح من الناحية القانونية. لذلك، ستبقى روسيا ملزمة بموجب الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала