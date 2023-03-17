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https://sputnikarabic.ae/20230317/واشنطن-تدعو-المجر-وتركيا-لتسريع-قرار-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-1074865985.html
واشنطن تدعو المجر وتركيا لتسريع قرار انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
واشنطن تدعو المجر وتركيا لتسريع قرار انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
دعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T19:30+0000
2023-03-17T19:30+0000
العالم
واشنطن
انضمام
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وجاء في بيان مكتوب من قبل مساعد رئيس الأركان للأمن القومي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال البروتوكولات الخاصة بانضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان التركي. تتوقع واشنطن إنجازا سريعا لهذه العملية وتدعو تركيا إلى المصادقة على وجه السرعة على بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف.في 15 مارس/ آذار، قال االرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول الدعم المحتمل لعضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي، إن أنقرة تعتزم "الوفاء بوعدها".وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيست إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعلن الموافقة على طلب فنلندا للانضمام إلى عضوية الناتو يوم الجمعة 17 مارس.
https://sputnikarabic.ae/20230315/رئيس-فنلندا-سيزور-أنقرة-لمعرفة-موقفها-من-انضمام-بلاده-للناتو--1074790427.html
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العالم, واشنطن, انضمام, فلندا, المجر, الناتو
العالم, واشنطن, انضمام, فلندا, المجر, الناتو

واشنطن تدعو المجر وتركيا لتسريع قرار انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

19:30 GMT 17.03.2023
© AFP 2023 / MURAT CETIN MUHURDARتوقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد
توقيع اتفاق الناتو بين تركيا وفنلندا والسويد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / MURAT CETIN MUHURDAR
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وجاء في بيان مكتوب من قبل مساعد رئيس الأركان للأمن القومي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال البروتوكولات الخاصة بانضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان التركي. تتوقع واشنطن إنجازا سريعا لهذه العملية وتدعو تركيا إلى المصادقة على وجه السرعة على بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف.
وتابع البيان "علاوة على ذلك، ندعو المجر إلى استكمال عملية التصديق لكل من فنلندا والسويد دون تأخير".
في 15 مارس/ آذار، قال االرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول الدعم المحتمل لعضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي، إن أنقرة تعتزم "الوفاء بوعدها".
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
رئيس فنلندا سيزور أنقرة لمعرفة موقفها من انضمام بلاده للناتو
15 مارس, 17:50 GMT
وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيست إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعلن الموافقة على طلب فنلندا للانضمام إلى عضوية الناتو يوم الجمعة 17 مارس.
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