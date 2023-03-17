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https://sputnikarabic.ae/20230317/واشنطن-ترسل-طائرة-مسيرة-أخرى-إلى-مكان-سقوط-إم-كيو-9-في-البحر-الأسود-1074836684.html
واشنطن ترسل طائرة مسيرة أخرى إلى مكان سقوط "إم كيو-9" في البحر الأسود
واشنطن ترسل طائرة مسيرة أخرى إلى مكان سقوط "إم كيو-9" في البحر الأسود
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أرسلت طائرة مسيرة أخرى إلى موقع سقوط الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في البحر الأسود. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T05:37+0000
2023-03-17T05:39+0000
العالم
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وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أن الجيش الأمريكي أرسل طائرة مسيرة إلى موقع تحطم الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في البحر الأسود، وأن القيادة العسكرية تعيد تقييم عمليات الطائرات المسيرة في المنطقة وتراجع الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الرحلات.وقالت المصادر للوكالة إن "الجيش الأمريكي لا يعتزم إيقاف رحلاته بالطائرات المسيرة بالكامل في منطقة البحر الأسود حتى اكتمال هذا التحليل". وأضافت الوكالة أنه بعد وقت قصير من فقدان الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في 14 مارس/آذار الجاري، أرسلت الولايات المتحدة طائرة من الطراز نفسه إلى منطقة حادثة السقوط وكانت مهمتها الرئيسية هي فحص مكان الحادث، وكذلك مراقبة الجيش الروسي ومحاولاتهم المزعومة لاستعادة حطام الطائرةالمسيرة من قاع البحر.وبحسب المصادر، فإن واشنطن تدرس إمكانية إطلاق طائرة مسيرة أخرى فوق البحر الأسود خلال الأيام المقبلة.
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العالم

واشنطن ترسل طائرة مسيرة أخرى إلى مكان سقوط "إم كيو-9" في البحر الأسود

05:37 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 05:39 GMT 17.03.2023)
CC BY 2.0 / The National Guard/Tech. Sgt. Neil Ballecer / California Naitonal Guardطائرة ريبر المسيرة
طائرة ريبر المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
CC BY 2.0 / The National Guard/Tech. Sgt. Neil Ballecer / California Naitonal Guard
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أرسلت طائرة مسيرة أخرى إلى موقع سقوط الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في البحر الأسود.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أن الجيش الأمريكي أرسل طائرة مسيرة إلى موقع تحطم الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في البحر الأسود، وأن القيادة العسكرية تعيد تقييم عمليات الطائرات المسيرة في المنطقة وتراجع الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الرحلات.
وقالت المصادر للوكالة إن "الجيش الأمريكي لا يعتزم إيقاف رحلاته بالطائرات المسيرة بالكامل في منطقة البحر الأسود حتى اكتمال هذا التحليل".
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البنتاغون ينشر فيديو يزعم أنه لحادثة سقوط المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود
أمس, 11:05 GMT
وأضافت الوكالة أنه بعد وقت قصير من فقدان الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في 14 مارس/آذار الجاري، أرسلت الولايات المتحدة طائرة من الطراز نفسه إلى منطقة حادثة السقوط وكانت مهمتها الرئيسية هي فحص مكان الحادث، وكذلك مراقبة الجيش الروسي ومحاولاتهم المزعومة لاستعادة حطام الطائرةالمسيرة من قاع البحر.
وبحسب المصادر، فإن واشنطن تدرس إمكانية إطلاق طائرة مسيرة أخرى فوق البحر الأسود خلال الأيام المقبلة.
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