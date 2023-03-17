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وزير الداخلية التونسي يتقدم باستقالته "لأسباب شخصية"
وزير الداخلية التونسي يتقدم باستقالته "لأسباب شخصية"
أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه‎. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T18:22+0000
2023-03-17T18:49+0000
تونس
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وقال شرف الدين خلال لقاء إعلامي، حضرته مراسلة "سبوتنيك"، على هامش حضوره حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، في مدرسة الحرس ببئر بورقبة، إنه تقدم باستقالته للرئيس التونسي، قيس سعيد، والذي قبل الاستقاله، وتفهم وضعيته.وأوضح وزير الداخلية التونسي أن استقالته "تعود لأسباب شخصية"، وفق تعبيره.وتابع قائلا: "الأمانة شاءت أن أخلع عن نفسي الآن هذا المنصب".وأردف: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية، والأمانة قادتني أيضا الآن لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".وتعيش تونس أزمة منذ أشهر، تشمل توترات سياسية أشعلتها حملة الإيقافات الأخيرة التي طالت أسماء بارزة، وكذلك صعوبات اقتصادية ومالية، غذتها أزمة السيولة، وتأخر توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, العالم

وزير الداخلية التونسي يتقدم باستقالته "لأسباب شخصية"

18:22 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 18:49 GMT 17.03.2023)
© Sputnik . Mariam.Gaderaوزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، تونس، 17 مارس/ آذار 2023
وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، تونس، 17 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، تونس، 17 مارس/ آذار 2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
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أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه‎.
وقال شرف الدين خلال لقاء إعلامي، حضرته مراسلة "سبوتنيك"، على هامش حضوره حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، في مدرسة الحرس ببئر بورقبة، إنه تقدم باستقالته للرئيس التونسي، قيس سعيد، والذي قبل الاستقاله، وتفهم وضعيته.
وأوضح وزير الداخلية التونسي أن استقالته "تعود لأسباب شخصية"، وفق تعبيره.
© Sputnik . Mariam.Gaderaوزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، تونس، 17 مارس/ آذار 2023
وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، تونس، 17 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، في حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، تونس، 17 مارس/ آذار 2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتابع قائلا: "الأمانة شاءت أن أخلع عن نفسي الآن هذا المنصب".
وأردف: "الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية، والأمانة قادتني أيضا الآن لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني".
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وتعيش تونس أزمة منذ أشهر، تشمل توترات سياسية أشعلتها حملة الإيقافات الأخيرة التي طالت أسماء بارزة، وكذلك صعوبات اقتصادية ومالية، غذتها أزمة السيولة، وتأخر توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
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