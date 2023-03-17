https://sputnikarabic.ae/20230317/وزير-خارجية-تركيا-يصل-إلى-القاهرة-لبحث-استئناف-العلاقات-1074851258.html
وزير خارجية تركيا يصل إلى القاهرة لبحث استئناف العلاقات
وزير خارجية تركيا يصل إلى القاهرة لبحث استئناف العلاقات
يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في القاهرة. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T11:57+0000
2023-03-17T11:57+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يعقد الوزير المصري جلسة مباحثات مع نظيره التركي في القاهرة حول العديد من الموضوعات الثنائية والإقليمية.يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى تركيا، الشهر الماضي، وزار منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره عبد الفتاح السياسي، أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.وأكدت مصر على وحدة الأراضي السورية مرات عدة، في إشارة إلى اعتراضها على التدخل التركي في الشؤون الداخلية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-مصر-ستبقى-بجانب-شقيقتها-تركيا-ولقاء-السيسي-مع-أردوغان-في-الوقت-المناسب-1074097318.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
وزير خارجية تركيا يصل إلى القاهرة لبحث استئناف العلاقات
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يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في القاهرة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يعقد الوزير المصري جلسة مباحثات مع نظيره التركي في القاهرة حول العديد من الموضوعات الثنائية والإقليمية.
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري
وصل إلى تركيا، الشهر الماضي، وزار منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره عبد الفتاح السياسي، أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.
ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.
وأكدت مصر
على وحدة الأراضي السورية مرات عدة، في إشارة إلى اعتراضها على التدخل التركي في الشؤون الداخلية السورية.