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وزير خارجية تركيا يصل إلى القاهرة لبحث استئناف العلاقات
وزير خارجية تركيا يصل إلى القاهرة لبحث استئناف العلاقات
يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في القاهرة. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T11:57+0000
2023-03-17T11:57+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يعقد الوزير المصري جلسة مباحثات مع نظيره التركي في القاهرة حول العديد من الموضوعات الثنائية والإقليمية.يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى تركيا، الشهر الماضي، وزار منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره عبد الفتاح السياسي، أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.وأكدت مصر على وحدة الأراضي السورية مرات عدة، في إشارة إلى اعتراضها على التدخل التركي في الشؤون الداخلية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/شكري-مصر-ستبقى-بجانب-شقيقتها-تركيا-ولقاء-السيسي-مع-أردوغان-في-الوقت-المناسب-1074097318.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

وزير خارجية تركيا يصل إلى القاهرة لبحث استئناف العلاقات

11:57 GMT 17.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في القاهرة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يعقد الوزير المصري جلسة مباحثات مع نظيره التركي في القاهرة حول العديد من الموضوعات الثنائية والإقليمية.
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى تركيا، الشهر الماضي، وزار منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
شكري: مصر ستبقى بجانب شقيقتها تركيا ولقاء السيسي مع أردوغان في الوقت المناسب
27 فبراير, 13:11 GMT
كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا من نظيره عبد الفتاح السياسي، أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.

ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين للسلطات المصرية.

وأكدت مصر على وحدة الأراضي السورية مرات عدة، في إشارة إلى اعتراضها على التدخل التركي في الشؤون الداخلية السورية.
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