https://sputnikarabic.ae/20230317/-الرئيس-التونسي-يعين-كمال-الفقي-والي-تونس-وزيرا-جديدا-للداخلية-1074869373.html
الرئيس التونسي يعين كمال الفقي والي تونس وزيرا جديدا للداخلية
الرئيس التونسي يعين كمال الفقي والي تونس وزيرا جديدا للداخلية
أعلنت الرئاسة التونسية، صباح اليوم السبت، تعيين كمال الفقي والي تونس وزيرا جديدا للداخلية، خلفا لتوفيق شرف الدين، وذلك بعد ساعات من تقديم الأخير استقالته... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T23:20+0000
2023-03-17T23:20+0000
2023-03-17T23:20+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
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وجاء في بيان للرئاسة التونسية، نُشِرَ على حسابها بموقع تويتر: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وأمرًا يقضي بتسمية السيد كمال الفقي، وزيرا للداخلية".وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، استقالته من منصبه.وقال شرف الدين خلال لقاء إعلامي، حضرته مراسلة "سبوتنيك"، على هامش حضوره حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، في مدرسة الحرس ببئر بورقبة، إنه تقدم باستقالته للرئيس التونسي، قيس سعيد، والذي قبل الاستقاله، وتفهم وضعيته.وأوضح وزير الداخلية التونسي أن استقالته "تعود لأسباب شخصية"، وفق تعبيره.وتعيش تونس أزمة منذ أشهر، تشمل توترات سياسية أشعلتها حملة الإيقافات الأخيرة التي طالت أسماء بارزة، وكذلك صعوبات اقتصادية ومالية، غذتها أزمة السيولة، وتأخر توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230317/وزير-الداخلية-التونسي-يتقدم-باستقالته-لأسباب-شخصية-1074864440.html
تونس
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
الرئيس التونسي يعين كمال الفقي والي تونس وزيرا جديدا للداخلية
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أعلنت الرئاسة التونسية، صباح اليوم السبت، تعيين كمال الفقي والي تونس وزيرا جديدا للداخلية، خلفا لتوفيق شرف الدين، وذلك بعد ساعات من تقديم الأخير استقالته "لأسباب شخصية"، وفق تعبيره.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية، نُشِرَ على حسابها بموقع تويتر: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وأمرًا يقضي بتسمية السيد كمال الفقي، وزيرا للداخلية".
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، استقالته من منصبه.
وقال شرف الدين خلال لقاء إعلامي، حضرته مراسلة "سبوتنيك"، على هامش حضوره حفل تخرج الدورة الـ73 لضباط صف الحرس الوطني، في مدرسة الحرس ببئر بورقبة، إنه تقدم باستقالته للرئيس التونسي، قيس سعيد، والذي قبل الاستقاله، وتفهم وضعيته.
وأوضح وزير الداخلية التونسي
أن استقالته "تعود لأسباب شخصية"، وفق تعبيره.
وتعيش تونس أزمة
منذ أشهر، تشمل توترات سياسية أشعلتها حملة الإيقافات الأخيرة التي طالت أسماء بارزة، وكذلك صعوبات اقتصادية ومالية، غذتها أزمة السيولة، وتأخر توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.