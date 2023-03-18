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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/أوكرانيا-تعلن-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-120-يوما-1074888693.html
أوكرانيا تعلن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
أوكرانيا تعلن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم السبت، أنه تم تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما أخرى. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T15:08+0000
2023-03-18T15:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
حبوب
مبادرة
تمديد
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وكتب كوبراكوف في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تمديد اتفاق مبادرة الحبوب لمدة 120 يوما أخرى. وأنا ممتن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك لجميع البلدان الشريكة لجهودهم المشتركة لتمديد الوثيقة لمدة 4 أشهر أخرى".هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم السبت، نجاح المباحثات مع الجانبين الروسي والأوكراني لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتي ينتهي سريانها اليوم 18 آذار/مارس.ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله "مباحثاتنا مع كلا الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تأمين تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود".وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/تركيا-تعلن-نجاح-مباحثات-تمديد-اتفاقية-الحبوب-مع-روسيا-وأوكرانيا-1074887251.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, حبوب, مبادرة, تمديد
العالم, أخبار أوكرانيا, حبوب, مبادرة, تمديد

أوكرانيا تعلن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما

15:08 GMT 18.03.2023
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Илья Наймушин
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أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم السبت، أنه تم تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما أخرى.
وكتب كوبراكوف في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تمديد اتفاق مبادرة الحبوب لمدة 120 يوما أخرى. وأنا ممتن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك لجميع البلدان الشريكة لجهودهم المشتركة لتمديد الوثيقة لمدة 4 أشهر أخرى".

ووفقا له، تواصل أوكرانيا تصدير منتجاتها الزراعية عبر ثلاثة موانئ بحرية عميقة، مشيرا إلى أن السلطات تواصل العمل على الانضمام إلى "مبادرة الحبوب" لموانئ منطقة نيكولاييف، فضلا عن توسيع نطاق السلع.

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم السبت، نجاح المباحثات مع الجانبين الروسي والأوكراني لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتي ينتهي سريانها اليوم 18 آذار/مارس.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله "مباحثاتنا مع كلا الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تأمين تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
تركيا تعلن نجاح مباحثات تمديد اتفاقية الحبوب مع روسيا وأوكرانيا
14:29 GMT
وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
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