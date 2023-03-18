https://sputnikarabic.ae/20230318/أوكرانيا-تعلن-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-120-يوما-1074888693.html
أوكرانيا تعلن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
أوكرانيا تعلن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم السبت، أنه تم تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما أخرى. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T15:08+0000
2023-03-18T15:08+0000
2023-03-18T15:08+0000
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مبادرة
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وكتب كوبراكوف في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تمديد اتفاق مبادرة الحبوب لمدة 120 يوما أخرى. وأنا ممتن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك لجميع البلدان الشريكة لجهودهم المشتركة لتمديد الوثيقة لمدة 4 أشهر أخرى".هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم السبت، نجاح المباحثات مع الجانبين الروسي والأوكراني لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتي ينتهي سريانها اليوم 18 آذار/مارس.ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله "مباحثاتنا مع كلا الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تأمين تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود".وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/تركيا-تعلن-نجاح-مباحثات-تمديد-اتفاقية-الحبوب-مع-روسيا-وأوكرانيا-1074887251.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا, حبوب, مبادرة, تمديد
العالم, أخبار أوكرانيا, حبوب, مبادرة, تمديد
أوكرانيا تعلن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما
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أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم السبت، أنه تم تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما أخرى.
وكتب كوبراكوف في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تمديد اتفاق مبادرة الحبوب لمدة 120 يوما أخرى. وأنا ممتن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك لجميع البلدان الشريكة لجهودهم المشتركة لتمديد الوثيقة لمدة 4 أشهر أخرى".
ووفقا له، تواصل أوكرانيا تصدير منتجاتها الزراعية عبر ثلاثة موانئ بحرية عميقة، مشيرا إلى أن السلطات تواصل العمل على الانضمام إلى "مبادرة الحبوب" لموانئ منطقة نيكولاييف، فضلا عن توسيع نطاق السلع.
هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم السبت، نجاح المباحثات مع الجانبين الروسي والأوكراني لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والتي ينتهي سريانها اليوم 18 آذار/مارس.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله "مباحثاتنا مع كلا الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تأمين تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود".
وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب
من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.