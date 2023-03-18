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https://sputnikarabic.ae/20230318/إعلام-الولايات-المتحدة-تستأنف-رحلات-الطائرات-المسيرة-فوق-البحر-الأسود-1074874198.html
إعلام: الولايات المتحدة تستأنف رحلات الطائرات المسيرة فوق البحر الأسود
إعلام: الولايات المتحدة تستأنف رحلات الطائرات المسيرة فوق البحر الأسود
أعلنت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية استأنفت رحلات الطائرات المسيرة فوق البحر الأسود، وذلك في أعقاب حادثة الطائرة المسيرة. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T08:10+0000
2023-03-18T08:10+0000
العالم
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وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن طائرة مسيرة أخرى من طراز "غلوبال هوك" تم إطلاقها وتقوم بجولة استطلاعية فوق البحر الأسود.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أن الجيش الأمريكي أرسل طائرة مسيرة إلى موقع تحطم الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في البحر الأسود، وأن القيادة العسكرية تعيد تقييم عمليات الطائرات المسيرة في المنطقة وتراجع الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الرحلات.وقالت المصادر للوكالة إن "الجيش الأمريكي لا يعتزم إيقاف رحلاته بالطائرات المسيرة بالكامل في منطقة البحر الأسود حتى اكتمال هذا التحليل".
https://sputnikarabic.ae/20230317/بعد-حادثة-سقوط-المسيرة-إم-كيو-9-زوجة-زيلينسكي-تخفف-جراح-الأمريكيين-بالطماطم-1074858391.html
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العالم

إعلام: الولايات المتحدة تستأنف رحلات الطائرات المسيرة فوق البحر الأسود

08:10 GMT 18.03.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
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أعلنت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية استأنفت رحلات الطائرات المسيرة فوق البحر الأسود، وذلك في أعقاب حادثة الطائرة المسيرة.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن طائرة مسيرة أخرى من طراز "غلوبال هوك" تم إطلاقها وتقوم بجولة استطلاعية فوق البحر الأسود.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعد حادثة سقوط المسيرة "إم كيو-9"... زوجة زيلينسكي تخفف جراح الأمريكيين "بالطماطم"
أمس, 15:34 GMT
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أن الجيش الأمريكي أرسل طائرة مسيرة إلى موقع تحطم الطائرة المسيرة "إم كيو-9" في البحر الأسود، وأن القيادة العسكرية تعيد تقييم عمليات الطائرات المسيرة في المنطقة وتراجع الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الرحلات.
وقالت المصادر للوكالة إن "الجيش الأمريكي لا يعتزم إيقاف رحلاته بالطائرات المسيرة بالكامل في منطقة البحر الأسود حتى اكتمال هذا التحليل".
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