https://sputnikarabic.ae/20230318/إندونيسيا-بصدد-ضمان-عدم-احتجاز-الطائرات-الروسية-في-حال-إطلاق-الرحلات-المباشرة-1074872636.html
إندونيسيا بصدد ضمان عدم احتجاز الطائرات الروسية في حال إطلاق الرحلات المباشرة
إندونيسيا بصدد ضمان عدم احتجاز الطائرات الروسية في حال إطلاق الرحلات المباشرة
قال السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه أنطونيو موراتو تافاريس، لوكالة "سبوتنيك"، إن إندونيسيا تدرس إمكانية تقديم ضمانات لشركات الطيران الروسية بعدم احتجاز... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T06:53+0000
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سبوتنيك. وأوضح تافاريس "إن شركات النقل الجوي الروسية تطلب ضمانا بأن الطائرة بمجرد وصولها إلى إندونيسيا لن تتم مصادرتها، لذلك تدرس السلطات الآن ما إذا كان لديها سلطة إصدار هذا النوع من الضمان".وأضاف السفير إن وزارة النقل الإندونيسية مهتمة بشركات النقل الجوي الروسية التي تسير رحلات إلى إندونيسيا، مضيفا أن جاكرتا على اتصال بالعديد من شركات الطيران.وأشار تافاريس إلى أن هناك استعدادا من أكبر شركة الطيران الروسية مثل "إيروفلوت" و"نوردويند" للسفر إلى إندونيسيا، وخاصة إلى منتجع جزيرة بالي.يذكر أن هيئة الطيران المدني الروسية، كانت قد أعلنت أواخر فبراير/ شباط الماضي، عن اتفاق بين سلطات الطيران في روسيا والهند على زيادة عدد الرحلات الجوية المحتملة بين البلدين، ورفعها من 52 إلى 64 رحلة جوية.وقالت الهيئة في البيان: "عقدت سلطات الطيران في روسيا والهند مشاورات لتطوير التعاون الثنائي في مجال الحركة الجوية"، وأضاف البيان أنه "نتيجة للمشاورات تم التوصل إلى اتفاقيات على زيادة عدد الرحلات لشركات طيران معينة في البلدين، وتم رفع عدد الرحلات من 52 إلى 64".ووفقا للبيان، فإنه "بالإضافة إلى ذلك ستتمكن شركات الطيران الروسية الآن من تشغيل رحلات جوية من أي نقطة في روسيا في إطار عدد الرحلات المحددة".
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار إندونيسيا, الأخبار
إندونيسيا بصدد ضمان عدم احتجاز الطائرات الروسية في حال إطلاق الرحلات المباشرة
06:53 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 07:15 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
قال السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه أنطونيو موراتو تافاريس، لوكالة "سبوتنيك"، إن إندونيسيا تدرس إمكانية تقديم ضمانات لشركات الطيران الروسية بعدم احتجاز طائراتها في حال إطلاق رحلات مباشرة من روسيا إلى إندونيسيا.
سبوتنيك. وأوضح تافاريس "إن شركات النقل الجوي الروسية تطلب ضمانا بأن الطائرة بمجرد وصولها إلى إندونيسيا لن تتم مصادرتها، لذلك تدرس السلطات الآن ما إذا كان لديها سلطة إصدار هذا النوع من الضمان".
وأضاف السفير إن وزارة النقل الإندونيسية مهتمة بشركات النقل الجوي الروسية التي تسير رحلات
إلى إندونيسيا، مضيفا أن جاكرتا على اتصال بالعديد من شركات الطيران.
وأشار تافاريس إلى أن هناك استعدادا من أكبر شركة الطيران الروسية مثل "إيروفلوت" و"نوردويند" للسفر إلى إندونيسيا، وخاصة إلى منتجع جزيرة بالي.
يذكر أن هيئة الطيران المدني الروسية، كانت قد أعلنت أواخر فبراير/ شباط الماضي، عن اتفاق بين سلطات الطيران في روسيا والهند على زيادة عدد الرحلات الجوية المحتملة بين البلدين، ورفعها من 52 إلى 64 رحلة جوية.
وقالت
الهيئة في البيان: "عقدت سلطات الطيران في روسيا والهند مشاورات لتطوير التعاون الثنائي في مجال الحركة الجوية"، وأضاف البيان أنه "نتيجة للمشاورات تم التوصل إلى اتفاقيات على زيادة عدد الرحلات لشركات طيران معينة في البلدين، وتم رفع عدد الرحلات من 52 إلى 64".
ووفقا للبيان، فإنه "بالإضافة إلى ذلك ستتمكن شركات الطيران الروسية الآن من تشغيل رحلات جوية من أي نقطة في روسيا
في إطار عدد الرحلات المحددة".