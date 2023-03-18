https://sputnikarabic.ae/20230318/الأردن-يطلق-مشروع-استكشاف-الذهب-والرصاص-والزنك-في-وادي-عربة-حنوبي-البلاد-1074891240.html
الأردن يطلق مشروع استكشاف الذهب والرصاص والزنك في وادي عربة حنوبي البلاد
الأردن يطلق مشروع استكشاف الذهب والرصاص والزنك في وادي عربة حنوبي البلاد
أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة اليوم السبت، مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة (سمرة طيبة) بوادي عربة جنوبي الأردن. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T16:54+0000
2023-03-18T16:54+0000
2023-03-18T16:54+0000
العالم العربي
مشروع
أخبار الأردن
معادن
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وقال الوزير الخرابشة في بيان، إن "المشروع الذي ينفذ من خلال كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية يأتي في إطار مشروع التعدين الوطني الذي أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية على أرض المملكة، والتي تقع ضمن الدرع العربي النوبي وهي منطقة غنية بالمعادن".وأوضح الوزير الخرابشة أن المشروع يأتي استكمالا لهذه الدراسات والحصول على معلومات كافية لتسويق هذه المناطق، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في إطار سياسة الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتي عرفت قطاع التعدين بأنه من القطاعات ذات القيمة العالية.وأشار الوزير الخرابشة إلى "محطات أخرى" ضمن برنامج التعدين الوطني تنفذها كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومنها التنقيب عن الذهب في (جبل المبارك ووادي صامط) بالإضافة الى عمليات التنقيب عن الفوسفات في المناطق الشرقية، مؤكدا أن نتائج بعض العينات السطحية اشارت إلى أن هناك نسب تركيز جيدة لخامات (الرصاص والزنك والذهب).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مشروع, أخبار الأردن, معادن
العالم العربي, مشروع, أخبار الأردن, معادن
الأردن يطلق مشروع استكشاف الذهب والرصاص والزنك في وادي عربة حنوبي البلاد
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أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة اليوم السبت، مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة (سمرة طيبة) بوادي عربة جنوبي الأردن.
وقال الوزير الخرابشة في بيان، إن "المشروع الذي ينفذ من خلال كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية يأتي في إطار مشروع التعدين الوطني الذي أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية على أرض المملكة، والتي تقع ضمن الدرع العربي النوبي وهي منطقة غنية بالمعادن".
المشروع يأتي ضمن مجموعة مشاريع أطلقتها الوزارة ومذكرات تفاهم تعمل بموجبها شركات على الأرض لإجراء دراسات الجدوى اللازمة، مشيرا إلى دراسات سابقة أجرتها الوزارة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية حول مشروع سمرة طيبة أظهرت مؤشرات أولية لوجود بعض العناصر مثل (الزنك والرصاص والذهب).
صالح الخرابشة
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني
وأوضح الوزير
الخرابشة أن المشروع يأتي استكمالا لهذه الدراسات والحصول على معلومات كافية لتسويق هذه المناطق، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في إطار سياسة الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتي عرفت قطاع التعدين بأنه من القطاعات ذات القيمة العالية.
كما أعرب عن أمله أن يسهم القطاع بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية خاصة وأن مثل هذه المشاريع تقام في مناطق تحتاج إلى عمليات تنمية وفتح المزيد من فرص العمل متوقعا استكمال "مشروع سمرة طيبة" بنهاية العام الحالي لتسويقه كفرصة استثمارية.
وأشار الوزير الخرابشة إلى "محطات أخرى" ضمن برنامج التعدين الوطني تنفذها كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومنها التنقيب عن الذهب في (جبل المبارك ووادي صامط) بالإضافة الى عمليات التنقيب عن الفوسفات في المناطق الشرقية، مؤكدا أن نتائج بعض العينات السطحية اشارت إلى أن هناك نسب تركيز جيدة لخامات (الرصاص والزنك والذهب).