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https://sputnikarabic.ae/20230318/الأمم-المتحدة-تؤكد-تمديد-صفقة-الحبوب-وتدعو-إلى-مزيد-من-التنفيذ-النشط-لها--1074889644.html
الأمم المتحدة تؤكد تمديد "صفقة الحبوب" وتدعو إلى مزيد من التنفيذ النشط لها
الأمم المتحدة تؤكد تمديد "صفقة الحبوب" وتدعو إلى مزيد من التنفيذ النشط لها
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تمديد "صفقة الحبوب"، موضحا أن المنظمة الأممية دعت الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ كلا الجزأين. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T15:38+0000
2023-03-18T15:38+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
مبادرة
حبوب
تمديد
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وقال دوجاريك في إفادة صحفية، اليوم السبت: "تم تمديد مبادرة البحر الأسود للحبوب، الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو 2022. تسمح المبادرة بتعزيز الشحن الآمن لتصدير الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة ذات الصلة، بما في ذلك الأمونيا، من بعض الموانئ البحرية في أوكرانيا".هذا و أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "لقد أدلى نائب وزيرنا سيرغي فيرشينين بتصريح، أمس، مفاده بأن الصفقة قد تم تمديدها بالفعل، وتم الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما".وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/تركيا-تعلن-نجاح-مباحثات-تمديد-اتفاقية-الحبوب-مع-روسيا-وأوكرانيا-1074887251.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, مبادرة, حبوب, تمديد
العالم, منظمة الأمم المتحدة, مبادرة, حبوب, تمديد

الأمم المتحدة تؤكد تمديد "صفقة الحبوب" وتدعو إلى مزيد من التنفيذ النشط لها

15:38 GMT 18.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تمديد "صفقة الحبوب"، موضحا أن المنظمة الأممية دعت الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ كلا الجزأين.
وقال دوجاريك في إفادة صحفية، اليوم السبت: "تم تمديد مبادرة البحر الأسود للحبوب، الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو 2022. تسمح المبادرة بتعزيز الشحن الآمن لتصدير الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة ذات الصلة، بما في ذلك الأمونيا، من بعض الموانئ البحرية في أوكرانيا".
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة ملتزمة بجزئي الاتفاقية وتدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود من أجل تنفيذها بالكامل.
هذا و أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "لقد أدلى نائب وزيرنا سيرغي فيرشينين بتصريح، أمس، مفاده بأن الصفقة قد تم تمديدها بالفعل، وتم الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما".

"تم إعادة التأكيد على طبيعتها الشاملة (كحزمة)، بشرط أن يتم الوفاء بجميع الوعود التي تم قطعها لروسيا الاتحادية حول تنفيذ المسار الثاني، وهو رفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية الدولية".

ألكسندرغروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي
وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
تركيا تعلن نجاح مباحثات تمديد اتفاقية الحبوب مع روسيا وأوكرانيا
14:29 GMT
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
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