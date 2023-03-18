https://sputnikarabic.ae/20230318/الأمم-المتحدة-تؤكد-تمديد-صفقة-الحبوب-وتدعو-إلى-مزيد-من-التنفيذ-النشط-لها--1074889644.html

الأمم المتحدة تؤكد تمديد "صفقة الحبوب" وتدعو إلى مزيد من التنفيذ النشط لها

الأمم المتحدة تؤكد تمديد "صفقة الحبوب" وتدعو إلى مزيد من التنفيذ النشط لها

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تمديد "صفقة الحبوب"، موضحا أن المنظمة الأممية دعت الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ كلا الجزأين. 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T15:38+0000

2023-03-18T15:38+0000

2023-03-18T15:38+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

مبادرة

حبوب

تمديد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054424868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9180316e0afc762f3e32df1ad34807a0.jpg

وقال دوجاريك في إفادة صحفية، اليوم السبت: "تم تمديد مبادرة البحر الأسود للحبوب، الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو 2022. تسمح المبادرة بتعزيز الشحن الآمن لتصدير الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة ذات الصلة، بما في ذلك الأمونيا، من بعض الموانئ البحرية في أوكرانيا".هذا و أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "لقد أدلى نائب وزيرنا سيرغي فيرشينين بتصريح، أمس، مفاده بأن الصفقة قد تم تمديدها بالفعل، وتم الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما".وقّعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230318/تركيا-تعلن-نجاح-مباحثات-تمديد-اتفاقية-الحبوب-مع-روسيا-وأوكرانيا-1074887251.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, منظمة الأمم المتحدة, مبادرة, حبوب, تمديد