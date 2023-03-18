https://sputnikarabic.ae/20230318/البحرية-الإيرانية-مناورات-حزام-الأمن-البحري-المشترك-2023-تمت-بأفضل-طريقة-ممكنة-1074897800.html

البحرية الإيرانية: مناورات "حزام الأمن البحري" المشترك 2023 تمت بأفضل طريقة ممكنة

البحرية الإيرانية: مناورات "حزام الأمن البحري" المشترك 2023 تمت بأفضل طريقة ممكنة

قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إنه تم التنسيق بين الوحدات المشاركة في مناورات "الحزام الأمني ​​البحري" المشترك... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T20:54+0000

2023-03-18T20:54+0000

2023-03-18T20:54+0000

إيران

الصين

روسيا

العالم

الحرس الثوري الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/14/1048159698_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3880e5f5c1c67c72069e4e6d056c313d.jpg

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني، قد جاءت في نهاية مناورات الحزام البحري المشترك بين إيران والصين وروسيا للعام 2023.وأكد القائد العسكري أن "أساطيل الدول الثلاث تمكنت من بلوغ مرحلة النضج الكامل بلغة مشتركة في البحر ولم تكن هناك مشاكل من حيث الاتصال في عملية المناورات، وكان هناك تنسيق جيد جدا بين الوحدات المشاركة في هذه المناورات، وتم تنفيذ التدريبات والتكتيكات التي تم التنبؤ بها بكفاءة وبأفضل طريقة ممكنة".وذكر الأدميرال إيراني أن الأداء الصحيح والدقيق لبحرية الجيش الإيراني وبحرية الحرس الثوري في هذه المناورات يؤكد على أن تلك المناورات تتماشى تماما مع الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، فوجودهم في الساحة الدولية بلغة يفهمها الجميع.وأكد الأدميرال شهرام إيراني أن "النقاش الأساسي في هذه المناورات هي ممارسة ترسيخ الأمن البحري وسلامة البحارة، حيث تمكنت جميع التدريبات في هذا المجال باستخدام معدات عائمة متطورة، وخاصة مركز الأمن الدولي الذي يقع في مدينة كنارك، من القيام بدورهم الجيد في هذه المناورات والحمد لله، ما توقعناه قد تم في هذه المناورات بطريقة جديرة للغاية".وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس/ آذار.وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع "WeChat": "وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة "حزام الأمن البحري - 2023 "في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس".وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات.وأكدت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230318/البحرية-الإيرانية-تعلن-اختتام-المناورات-العسكرية-مع-روسيا-والصين-في-شمال-المحيط-الهندي-1074881061.html

إيران

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الصين, روسيا, العالم, الحرس الثوري الإيراني