عربي
https://sputnikarabic.ae/20230318/البحرية-الإيرانية-مناورات-حزام-الأمن-البحري-المشترك-2023-تمت-بأفضل-طريقة-ممكنة-1074897800.html
البحرية الإيرانية: مناورات "حزام الأمن البحري" المشترك 2023 تمت بأفضل طريقة ممكنة
البحرية الإيرانية: مناورات "حزام الأمن البحري" المشترك 2023 تمت بأفضل طريقة ممكنة
قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إنه تم التنسيق بين الوحدات المشاركة في مناورات "الحزام الأمني ​​البحري" المشترك... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T20:54+0000
2023-03-18T20:54+0000
إيران
الصين
روسيا
العالم
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/14/1048159698_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3880e5f5c1c67c72069e4e6d056c313d.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني، قد جاءت في نهاية مناورات الحزام البحري المشترك بين إيران والصين وروسيا للعام 2023.وأكد القائد العسكري أن "أساطيل الدول الثلاث تمكنت من بلوغ مرحلة النضج الكامل بلغة مشتركة في البحر ولم تكن هناك مشاكل من حيث الاتصال في عملية المناورات، وكان هناك تنسيق جيد جدا بين الوحدات المشاركة في هذه المناورات، وتم تنفيذ التدريبات والتكتيكات التي تم التنبؤ بها بكفاءة وبأفضل طريقة ممكنة".وذكر الأدميرال إيراني أن الأداء الصحيح والدقيق لبحرية الجيش الإيراني وبحرية الحرس الثوري في هذه المناورات يؤكد على أن تلك المناورات تتماشى تماما مع الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، فوجودهم في الساحة الدولية بلغة يفهمها الجميع.وأكد الأدميرال شهرام إيراني أن "النقاش الأساسي في هذه المناورات هي ممارسة ترسيخ الأمن البحري وسلامة البحارة، حيث تمكنت جميع التدريبات في هذا المجال باستخدام معدات عائمة متطورة، وخاصة مركز الأمن الدولي الذي يقع في مدينة كنارك، من القيام بدورهم الجيد في هذه المناورات والحمد لله، ما توقعناه قد تم في هذه المناورات بطريقة جديرة للغاية".وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس/ آذار.وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع "WeChat": "وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة "حزام الأمن البحري - 2023 "في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس".وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات.وأكدت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230318/البحرية-الإيرانية-تعلن-اختتام-المناورات-العسكرية-مع-روسيا-والصين-في-شمال-المحيط-الهندي-1074881061.html
إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/14/1048159698_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1289265989f705c79a1861f85e17f069.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, الصين, روسيا, العالم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, الصين, روسيا, العالم, الحرس الثوري الإيراني

البحرية الإيرانية: مناورات "حزام الأمن البحري" المشترك 2023 تمت بأفضل طريقة ممكنة

20:54 GMT 18.03.2023
© AP Photo / Iranian Armyمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Iranian Army
تابعنا عبرTelegram
قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، إنه تم التنسيق بين الوحدات المشاركة في مناورات "الحزام الأمني ​​البحري" المشترك لعام 2023، بشكل جيد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني، قد جاءت في نهاية مناورات الحزام البحري المشترك بين إيران والصين وروسيا للعام 2023.
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
البحرية الإيرانية تعلن اختتام المناورات العسكرية مع روسيا والصين في شمال المحيط الهندي
11:22 GMT
وأكد القائد العسكري أن "أساطيل الدول الثلاث تمكنت من بلوغ مرحلة النضج الكامل بلغة مشتركة في البحر ولم تكن هناك مشاكل من حيث الاتصال في عملية المناورات، وكان هناك تنسيق جيد جدا بين الوحدات المشاركة في هذه المناورات، وتم تنفيذ التدريبات والتكتيكات التي تم التنبؤ بها بكفاءة وبأفضل طريقة ممكنة".
وذكر الأدميرال إيراني أن الأداء الصحيح والدقيق لبحرية الجيش الإيراني وبحرية الحرس الثوري في هذه المناورات يؤكد على أن تلك المناورات تتماشى تماما مع الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، فوجودهم في الساحة الدولية بلغة يفهمها الجميع.
وأكد الأدميرال شهرام إيراني أن "النقاش الأساسي في هذه المناورات هي ممارسة ترسيخ الأمن البحري وسلامة البحارة، حيث تمكنت جميع التدريبات في هذا المجال باستخدام معدات عائمة متطورة، وخاصة مركز الأمن الدولي الذي يقع في مدينة كنارك، من القيام بدورهم الجيد في هذه المناورات والحمد لله، ما توقعناه قد تم في هذه المناورات بطريقة جديرة للغاية".
وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس/ آذار.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع "WeChat": "وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة "حزام الأمن البحري - 2023 "في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس".
وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات.
وأكدت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала