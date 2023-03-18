عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الجيش-الروسي-يدمر-مجمعا-للمرتزقة-الأجانب-في-مدينة-زابوروجيه-1074877433.html
الجيش الروسي يدمر مجمعا للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه
الجيش الروسي يدمر مجمعا للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T10:01+0000
2023-03-18T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/49/1045834994_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d0baa650a00469fdc59bb70b28b23bc3.jpg
وكتب روغوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "في وقت مبكر من صباح اليوم تم توجيه ضربة لمجمع مطاعم مونيكا بيلوتشي، الواقع على أراضي مجمع سكني في مدينة زابوروجيه المحتلة مؤقتًا والذي كان يستخدم كمجمع سكني للمرتزقة".وبحسب روغوف فإن هذا المجمع كان أحد القواعد الرئيسية لمقاتلي الفيلق الأجنبي في أوكرانيا.وأضاف روغوف: "هنا تم العثور على مرتزقة ومدربين نازيين أجانب. ووفقًا لأبناء بلدي، فإن عدد جثث المسلحين الذين تم إخراجها من تحت الأنقاض قد وصل إلى العشرات".وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230317/قوات-الأمن-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074835466.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/49/1045834994_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_302754a0db9c59dd013947f1820d5352.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يدمر مجمعا للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه

10:01 GMT 18.03.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورانفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه.
وكتب روغوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "في وقت مبكر من صباح اليوم تم توجيه ضربة لمجمع مطاعم مونيكا بيلوتشي، الواقع على أراضي مجمع سكني في مدينة زابوروجيه المحتلة مؤقتًا والذي كان يستخدم كمجمع سكني للمرتزقة".
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الأمن الروسية تحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة زابوروجيه
أمس, 02:02 GMT
وبحسب روغوف فإن هذا المجمع كان أحد القواعد الرئيسية لمقاتلي الفيلق الأجنبي في أوكرانيا.
وأضاف روغوف: "هنا تم العثور على مرتزقة ومدربين نازيين أجانب. ووفقًا لأبناء بلدي، فإن عدد جثث المسلحين الذين تم إخراجها من تحت الأنقاض قد وصل إلى العشرات".
وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала