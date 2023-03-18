https://sputnikarabic.ae/20230318/الجيش-الروسي-يدمر-مجمعا-للمرتزقة-الأجانب-في-مدينة-زابوروجيه-1074877433.html
الجيش الروسي يدمر مجمعا للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه
الجيش الروسي يدمر مجمعا للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T10:01+0000
2023-03-18T10:01+0000
2023-03-18T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب روغوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "في وقت مبكر من صباح اليوم تم توجيه ضربة لمجمع مطاعم مونيكا بيلوتشي، الواقع على أراضي مجمع سكني في مدينة زابوروجيه المحتلة مؤقتًا والذي كان يستخدم كمجمع سكني للمرتزقة".وبحسب روغوف فإن هذا المجمع كان أحد القواعد الرئيسية لمقاتلي الفيلق الأجنبي في أوكرانيا.وأضاف روغوف: "هنا تم العثور على مرتزقة ومدربين نازيين أجانب. ووفقًا لأبناء بلدي، فإن عدد جثث المسلحين الذين تم إخراجها من تحت الأنقاض قد وصل إلى العشرات".وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230317/قوات-الأمن-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074835466.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر مجمعا للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في مدينة زابوروجيه.
وكتب روغوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "في وقت مبكر من صباح اليوم تم توجيه ضربة لمجمع مطاعم مونيكا بيلوتشي، الواقع على أراضي مجمع سكني في مدينة زابوروجيه المحتلة مؤقتًا والذي كان يستخدم كمجمع سكني للمرتزقة".
وبحسب روغوف فإن هذا المجمع كان أحد القواعد الرئيسية لمقاتلي الفيلق الأجنبي في أوكرانيا.
وأضاف روغوف: "هنا تم العثور على مرتزقة ومدربين نازيين أجانب. ووفقًا لأبناء بلدي، فإن عدد جثث المسلحين الذين تم إخراجها من تحت الأنقاض قد وصل إلى العشرات".
وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.