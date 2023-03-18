عربي
https://sputnikarabic.ae/20230318/الحشد-الشعبي-العراقي-يعلن-تدمير-8-مضافات-لداعش-الإرهابي-في-عملية-أمنية-بصلاح-الدين-وكركوك-1074897089.html
الحشد الشعبي العراقي يعلن تدمير 8 مضافات لداعش الإرهابي في عملية أمنية بصلاح الدين وكركوك
الحشد الشعبي العراقي يعلن تدمير 8 مضافات لداعش الإرهابي في عملية أمنية بصلاح الدين وكركوك
كشف الحشد الشعبي، في العراق، اليوم السبت، عن تدمير 8 مضافات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وضبط 3 عبوات ناسفة في محافظتي صلاح الدين... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T20:19+0000
2023-03-18T20:19+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103494/50/1034945065_0:137:2633:1618_1920x0_80_0_0_40de80bb34e5013bc9b875578652176a.jpg
وأعلن الحشد في بيان له، ختام عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، والعملية الأمنية الواسعة في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير 8 مضافات لفلول داعش الإرهابي والعثور على 3 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القطعات العسكرية".وقال إن "العمليات شاركت فيها ألوية 61،52، 16،63،40 وفوج المهمات الخاصة، وفوج قيادة العمليات الخاص ضمن قيادة كركوك وشرق دجلة وقيادة محور الشمال في الحشد الشعبي بالاشتراك مع المديريات الساندة والفنية".وأضاف أن "العملية الأمنية شاركت فيها قوات الجيش والرد السريع وطيران الجيش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين لملاحقة خلايا داعش الإجرامي والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين".وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحشد الشعبي أصيب 3 من منتسبي استخبارات هيئة الحشد لدى انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت تقلهم بمحافظة كركوك شمالي العراق.وقال الحشد في بيان نشره بموقعه الرسمي إن "العبوة انفجرت على سيارة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى ازآدي في كركوك لتلقي العلاج".وأوضح البيان أن الحشد الشعبي أطلق صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بهدف الحد من تحركاتهم بين المحافظتين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/العراق-إصابة-3-عناصر-من-استخبارات-الحشد-الشعبي-في-انفجار-بكركوك-1074885885.html
https://sputnikarabic.ae/20230312/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-عملية-أمنية-واسعة-غربي-نينوى-1074626290.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103494/50/1034945065_146:0:2485:1754_1920x0_80_0_0_4dec31218ecef2ec54cfa812cd9d048c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

الحشد الشعبي العراقي يعلن تدمير 8 مضافات لداعش الإرهابي في عملية أمنية بصلاح الدين وكركوك

20:19 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE / الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية
الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE /
تابعنا عبرTelegram
كشف الحشد الشعبي، في العراق، اليوم السبت، عن تدمير 8 مضافات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وضبط 3 عبوات ناسفة في محافظتي صلاح الدين وكركوك.
وأعلن الحشد في بيان له، ختام عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، والعملية الأمنية الواسعة في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير 8 مضافات لفلول داعش الإرهابي والعثور على 3 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القطعات العسكرية".
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
العراق.. إصابة 3 عناصر من استخبارات الحشد الشعبي في انفجار بكركوك
13:36 GMT
وقال إن "العمليات شاركت فيها ألوية 61،52، 16،63،40 وفوج المهمات الخاصة، وفوج قيادة العمليات الخاص ضمن قيادة كركوك وشرق دجلة وقيادة محور الشمال في الحشد الشعبي بالاشتراك مع المديريات الساندة والفنية".
وأضاف أن "العملية الأمنية شاركت فيها قوات الجيش والرد السريع وطيران الجيش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين لملاحقة خلايا داعش الإجرامي والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين".
وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحشد الشعبي أصيب 3 من منتسبي استخبارات هيئة الحشد لدى انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت تقلهم بمحافظة كركوك شمالي العراق.
الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة غربي نينوى
12 مارس, 06:54 GMT
وقال الحشد في بيان نشره بموقعه الرسمي إن "العبوة انفجرت على سيارة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى ازآدي في كركوك لتلقي العلاج".
وأوضح البيان أن الحشد الشعبي أطلق صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بهدف الحد من تحركاتهم بين المحافظتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала