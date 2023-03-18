https://sputnikarabic.ae/20230318/الحشد-الشعبي-العراقي-يعلن-تدمير-8-مضافات-لداعش-الإرهابي-في-عملية-أمنية-بصلاح-الدين-وكركوك-1074897089.html

الحشد الشعبي العراقي يعلن تدمير 8 مضافات لداعش الإرهابي في عملية أمنية بصلاح الدين وكركوك

الحشد الشعبي العراقي يعلن تدمير 8 مضافات لداعش الإرهابي في عملية أمنية بصلاح الدين وكركوك

كشف الحشد الشعبي، في العراق، اليوم السبت، عن تدمير 8 مضافات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وضبط 3 عبوات ناسفة في محافظتي صلاح الدين... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

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وأعلن الحشد في بيان له، ختام عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، والعملية الأمنية الواسعة في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير 8 مضافات لفلول داعش الإرهابي والعثور على 3 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القطعات العسكرية".وقال إن "العمليات شاركت فيها ألوية 61،52، 16،63،40 وفوج المهمات الخاصة، وفوج قيادة العمليات الخاص ضمن قيادة كركوك وشرق دجلة وقيادة محور الشمال في الحشد الشعبي بالاشتراك مع المديريات الساندة والفنية".وأضاف أن "العملية الأمنية شاركت فيها قوات الجيش والرد السريع وطيران الجيش خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين لملاحقة خلايا داعش الإجرامي والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين".وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحشد الشعبي أصيب 3 من منتسبي استخبارات هيئة الحشد لدى انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت تقلهم بمحافظة كركوك شمالي العراق.وقال الحشد في بيان نشره بموقعه الرسمي إن "العبوة انفجرت على سيارة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى ازآدي في كركوك لتلقي العلاج".وأوضح البيان أن الحشد الشعبي أطلق صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بهدف الحد من تحركاتهم بين المحافظتين.

https://sputnikarabic.ae/20230318/العراق-إصابة-3-عناصر-من-استخبارات-الحشد-الشعبي-في-انفجار-بكركوك-1074885885.html

https://sputnikarabic.ae/20230312/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-عملية-أمنية-واسعة-غربي-نينوى-1074626290.html

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