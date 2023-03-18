https://sputnikarabic.ae/20230318/الخارجية-الروسية-رأي-السلطات-الأوكرانية-سيكون-مهما-إذا-احتفظت-باستقلاليتها-عن-أمريكا-1074882451.html
الخارجية الروسية: رأي السلطات الأوكرانية سيكون مهما إذا احتفظت باستقلاليتها عن أمريكا
الخارجية الروسية: رأي السلطات الأوكرانية سيكون مهما إذا احتفظت باستقلاليتها عن أمريكا
اعتبرت الخارجية الروسية أن رأي السلطات الأوكرانية في أي موضوع دولي سيكون له وزن فقط إذا احتفظت أوكرانيا بسيادتها المستقلة عن الولايات المتحدة. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T12:12+0000
2023-03-18T12:12+0000
2023-03-18T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: رأي السلطات المستقلة في أي موضوع دولي لن يكون له على الأقل بعض الأهمية إلا إذا احتفظت أوكرانيا بالسيادة والاستقلال عن واشنطن. ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال. لطالما كان نظام كييف أداة للولايات المتحدة.وجاء في الرسالة المنشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أن دول الناتو الأخرى في مواجهة مع روسيا وهي غير مهتمة على الإطلاق بتسوية سلمية في أوكرانيا.وأضافت زاخاروفا أن "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي "لا علاقة لها بالعالم"، لافتة إلى أن "هذا ليس أكثر من مجموعة مطالب إنذار لبلدنا منفصلة عن الواقع من بينها انسحاب القوات الروسية من دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وحتى شبه جزيرة القرم، ودفع التعويضات والاستسلام".
https://sputnikarabic.ae/20230317/سياسي-فرنسي-ماكرون-لا-يتمتع-بإرادة-حقيقية-لأداء-دور-الوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1074846957.html
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روسيا
الخارجية الروسية: رأي السلطات الأوكرانية سيكون مهما إذا احتفظت باستقلاليتها عن أمريكا
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اعتبرت الخارجية الروسية أن رأي السلطات الأوكرانية في أي موضوع دولي سيكون له وزن فقط إذا احتفظت أوكرانيا بسيادتها المستقلة عن الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: رأي السلطات المستقلة في أي موضوع دولي لن يكون له على الأقل بعض الأهمية إلا إذا احتفظت أوكرانيا بالسيادة والاستقلال عن واشنطن. ومع ذلك ، ليس هذا هو الحال. لطالما كان نظام كييف أداة للولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة المنشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أن دول الناتو الأخرى في مواجهة مع روسيا وهي غير مهتمة على الإطلاق بتسوية سلمية في أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا أن "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي "لا علاقة لها بالعالم"، لافتة إلى أن "هذا ليس أكثر من مجموعة مطالب إنذار لبلدنا منفصلة عن الواقع من بينها انسحاب القوات الروسية من دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وحتى شبه جزيرة القرم، ودفع التعويضات والاستسلام".