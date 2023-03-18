https://sputnikarabic.ae/20230318/الخطوط-الجوية-العراقية-تعلن-تسلمها-طائرة-جديدة-من-شركة-بيونغ-قريبا-1074896478.html
الخطوط الجوية العراقية تعلن تسلمها طائرة جديدة من شركة بيونغ قريبا
الخطوط الجوية العراقية تعلن تسلمها طائرة جديدة من شركة بيونغ قريبا
أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، قرب تسلمها طائرة جديدة من شركة "بيونغ" الأمريكية من طراز B787. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T20:11+0000
2023-03-18T20:11+0000
2023-03-18T20:11+0000
العراق
الخطوط الجوية العراقية
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بغداد
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، في بيان له، أن "شركة Boeing الأمريكية لصناعة الطائرات قد أكملت جميع الجوانب الفنية الخاصة بالطائرة من طراز B787 ذات علامة التسجيل YI-ATC والمعروفة بطائرة الأحلام دريملاينر".وأفاد بيان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بأن الخطوة القادمة للشركة تتمثل في إرسال الشركة الأمريكية "بوينغ" إشعارا للخطوط الجوية العراقية لتحديد موعد رحلة الاستلام الرسمي.ومن المقرر انطلاق الطائرة العراقية الجديدة من مقر الشركة في مدينة جارلستون الأمريكية إلى العاصمة، بغداد، لتكون الطائرة الأولى التي تنضم إلى أسطول الناقل الوطني العراقي من أصل 10 طائرات.
https://sputnikarabic.ae/20230116/العراق-يعلن-توقف-حركة-الملاحة-الجوية-في-مطار-بغداد-1072326489.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, الخطوط الجوية العراقية, العالم العربي, الأخبار, بغداد
العراق, الخطوط الجوية العراقية, العالم العربي, الأخبار, بغداد
الخطوط الجوية العراقية تعلن تسلمها طائرة جديدة من شركة بيونغ قريبا
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أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، قرب تسلمها طائرة جديدة من شركة "بيونغ" الأمريكية من طراز B787.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، في بيان له، أن "شركة Boeing الأمريكية
لصناعة الطائرات قد أكملت جميع الجوانب الفنية الخاصة بالطائرة من طراز B787 ذات علامة التسجيل YI-ATC والمعروفة بطائرة الأحلام دريملاينر".
وأفاد بيان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
بأن الخطوة القادمة للشركة تتمثل في إرسال الشركة الأمريكية "بوينغ" إشعارا للخطوط الجوية العراقية لتحديد موعد رحلة الاستلام الرسمي.
ومن المقرر انطلاق الطائرة العراقية الجديدة من مقر الشركة في مدينة جارلستون الأمريكية إلى العاصمة، بغداد، لتكون الطائرة الأولى التي تنضم إلى أسطول الناقل الوطني العراقي من أصل 10 طائرات.