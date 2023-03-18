https://sputnikarabic.ae/20230318/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-350-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-9-طائرات-دون-طيار--1074882706.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمير 9 طائرات دون طيار
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمير 9 طائرات دون طيار
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 350 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T12:18+0000
2023-03-18T12:18+0000
2023-03-18T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تحييد
الجيش الأوكراني
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وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الجنوبية" من القوات، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم القضاء على ما يصل إلى 120 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين ومركبتين قتاليتين، بالإضافة إلى منظومات صواريخ "أوراغان" وكذلك مدفع هاوتزر "دي-30".كما أوضحت وزارة الدفاع، أنه في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات التي شنتها الطائرات العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركزية" وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية ويامبلوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في هذا الاتجاه، بلغت خسائر العدو أكثر من 100 جندي أوكراني، ومدرعتين قتاليتين، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 25 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".وختم البيان بأن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت خلال اليوم الماضي، 15 صاروخا من طراز "هيمارس" و"سميرتش" و"أوراغان"، بالإضافة إلى إسقاط 9 طائرات دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230318/القوات-الروسية-تدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-للتخريب-والاستطلاع-1074870765.html
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روسيا, تحييد, الجيش الأوكراني
روسيا, تحييد, الجيش الأوكراني
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمير 9 طائرات دون طيار
12:18 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 12:33 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 350 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأعمال النشطة لوحدات المجموعة "الجنوبية" من القوات، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم القضاء على ما يصل إلى 120 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين ومركبتين قتاليتين، بالإضافة إلى منظومات صواريخ "أوراغان" وكذلك مدفع هاوتزر "دي-30".
وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية التي أطلقتها مجموعة القوات الغربية القوة البشرية للعدو في مناطق دفورشنايا وسينكوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم خلالها تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات".
كما أوضحت وزارة الدفاع، أنه في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات التي شنتها الطائرات العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركزية" وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية ويامبلوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في هذا الاتجاه، بلغت خسائر العدو أكثر من 100 جندي أوكراني، ومدرعتين قتاليتين، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وتابع البيان "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزم الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة "فوستوك" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخايلوفكا وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنو وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. بلغت خسائر العدو في اليوم الواحد في هذه الاتجاهات 50 جنديا أوكرانيا وشاحنتين بيك أب".
وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 25 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".
وختم البيان بأن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت خلال اليوم الماضي، 15 صاروخا من طراز "هيمارس" و"سميرتش" و"أوراغان"، بالإضافة إلى إسقاط 9 طائرات دون طيار.