https://sputnikarabic.ae/20230318/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-راجمة-صواريخ-من-خلال-طائرة-مسيرة-انتحارية-1074871823.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية
الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام طائرة مسيرة روسية باستهداف راجمة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T05:45+0000
2023-03-18T05:45+0000
2023-03-18T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور طائرة انتحارية روسية مسيرة من طراز "لانسيت" بتوجيه تفسها نحو الهدف المنشود وبعدها الاصطدام براجمة الصواريخ عقبه تفجير ضخم بسبب حمولة الذخيرة الموجودة على الراجمة.وقالت وزارة الدفاع في بيانها: "تم اكتشاف المركبة القتالية من قبل الطائرات مسيرة على أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة وبعد ذلك تم تدميرها بواسطة ذخيرة عالية الدقة".وأضافت الوزارة أن طائرات المسيرة تستخدم بشكل فعال لتدمير المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية وبمساعدتهم تم تدمير قطع المدفعية وحوامل المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الطائرة-المسيرة-الروسية-لانتسيت-تدمر-دبابات-أوكرانية-فيديو-1073675909.html
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روسيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام طائرة مسيرة روسية باستهداف راجمة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني.
وأظهر المقطع المنشور طائرة انتحارية روسية مسيرة من طراز "لانسيت" بتوجيه تفسها نحو الهدف المنشود وبعدها الاصطدام براجمة الصواريخ عقبه تفجير ضخم بسبب حمولة الذخيرة الموجودة على الراجمة.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها: "تم اكتشاف المركبة القتالية من قبل الطائرات مسيرة على أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة وبعد ذلك تم تدميرها بواسطة ذخيرة عالية الدقة".
وأضافت الوزارة أن طائرات المسيرة تستخدم بشكل فعال لتدمير المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية وبمساعدتهم تم تدمير قطع المدفعية وحوامل المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.