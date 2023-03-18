عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-راجمة-صواريخ-من-خلال-طائرة-مسيرة-انتحارية-1074871823.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية
الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام طائرة مسيرة روسية باستهداف راجمة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T05:45+0000
2023-03-18T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_e85a2820f138da0364dd1db36f1f21bd.jpg
وأظهر المقطع المنشور طائرة انتحارية روسية مسيرة من طراز "لانسيت" بتوجيه تفسها نحو الهدف المنشود وبعدها الاصطدام براجمة الصواريخ عقبه تفجير ضخم بسبب حمولة الذخيرة الموجودة على الراجمة.وقالت وزارة الدفاع في بيانها: "تم اكتشاف المركبة القتالية من قبل الطائرات مسيرة على أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة وبعد ذلك تم تدميرها بواسطة ذخيرة عالية الدقة".وأضافت الوزارة أن طائرات المسيرة تستخدم بشكل فعال لتدمير المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية وبمساعدتهم تم تدمير قطع المدفعية وحوامل المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الطائرة-المسيرة-الروسية-لانتسيت-تدمر-دبابات-أوكرانية-فيديو-1073675909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية

05:45 GMT 18.03.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام طائرة مسيرة روسية باستهداف راجمة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني.
وأظهر المقطع المنشور طائرة انتحارية روسية مسيرة من طراز "لانسيت" بتوجيه تفسها نحو الهدف المنشود وبعدها الاصطدام براجمة الصواريخ عقبه تفجير ضخم بسبب حمولة الذخيرة الموجودة على الراجمة.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
18 فبراير, 06:24 GMT
وقالت وزارة الدفاع في بيانها: "تم اكتشاف المركبة القتالية من قبل الطائرات مسيرة على أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة وبعد ذلك تم تدميرها بواسطة ذخيرة عالية الدقة".
وأضافت الوزارة أن طائرات المسيرة تستخدم بشكل فعال لتدمير المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية وبمساعدتهم تم تدمير قطع المدفعية وحوامل المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала