https://sputnikarabic.ae/20230318/السعودية-نرغب-في-إقامة-علاقات-تجارية-واستثمارية-قوية-مع-إثيوبيا-1074879729.html
السعودية: نرغب في إقامة علاقات تجارية واستثمارية قوية مع إثيوبيا
السعودية: نرغب في إقامة علاقات تجارية واستثمارية قوية مع إثيوبيا
قال سفير المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا، الدكتور فهد عبيد الله الحميداني المطيري، اليوم السبت، إن بلاده حريصة على إقامة علاقات تجارية واستثمارية قوية مع... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T10:52+0000
2023-03-18T10:52+0000
2023-03-18T10:52+0000
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وأشار إلى أن هناك مشاورات جارية بين البلدين لتشجيع رجال الأعمال بشكل عام، ورجال الأعمال السعوديين بشكل خاص، على دخول الأسواق الإثيوبية والاستثمار كذلك، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.ولفت المطيري إلى أن "الاستثمارات الزراعية للمملكة العربية السعودية في إثيوبيا عديدة، بدءا من المحاصيل الزراعية، وانتهاء بتصدير الورود الإثيوبية إلى المملكة".وفي القطاع الصناعي، قال السفير السعودي لدى إثيوبيا، إنوأكد أن "اتفاقية بريتوريا للسلام، ووحدة الصفوف في إثيوبيا، ستسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد الإثيوبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سينعكس إيجابا على السلام والأمن في المنطقة".وكان سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى إثيوبيا، الدكتور فهد عبيد الله الحميداني المطيري، نسخة من أوراق اعتماده، في أغسطس/ آب عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220411/إثيوبيا-تستقبل-1346-مواطنا-قادمين-من-السعودية-1061089671.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار إثيوبيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية: نرغب في إقامة علاقات تجارية واستثمارية قوية مع إثيوبيا
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قال سفير المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا، الدكتور فهد عبيد الله الحميداني المطيري، اليوم السبت، إن بلاده حريصة على إقامة علاقات تجارية واستثمارية قوية مع أديس أبابا.
وأشار إلى أن هناك مشاورات جارية بين البلدين لتشجيع رجال الأعمال بشكل عام، ورجال الأعمال السعوديين بشكل خاص، على دخول الأسواق الإثيوبية والاستثمار كذلك، وفقا لشبكة
"فانا" الإثيوبية.
ولفت المطيري إلى أن "الاستثمارات الزراعية للمملكة العربية السعودية في إثيوبيا عديدة، بدءا من المحاصيل الزراعية، وانتهاء بتصدير الورود الإثيوبية إلى المملكة".
وفي القطاع الصناعي، قال السفير السعودي لدى إثيوبيا، إن
"السفارة تقوم بتنفيذ عقد اتصالات بين المسؤولين في السعودية وهيئة الاستثمار الإثيوبية، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع".
وأكد أن "اتفاقية بريتوريا للسلام، ووحدة الصفوف في إثيوبيا، ستسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد الإثيوبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سينعكس إيجابا على السلام والأمن في المنطقة".
وكان سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى إثيوبيا
، الدكتور فهد عبيد الله الحميداني المطيري، نسخة من أوراق اعتماده، في أغسطس/ آب عام 2022.