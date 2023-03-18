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الشرطة الإيرانية تحبط تفجير سيارة مفخخة وسط طهران
الشرطة الإيرانية تحبط تفجير سيارة مفخخة وسط طهران
أعلنت شرطة إيران، الجمعة، إحباط تفجير سيارة مفخخة في العاصمة طهران. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T01:07+0000
2023-03-18T01:07+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال رئيس جهاز الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، عباس علي محمديان: "قد أبطلت قوات الأمن الإيرانية مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة مدنية تعود لاحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران) بعد أن لاحظ هذا الشخص وجود طرد مشبوه في أسفل سيارته الشخصية واتصل بالشرطة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف: "بعد وصولها الى المكان اكتشفت قوات الأمن أن السيارة قد تم تفخيخها، وعمدت الشرطة إلى قطع الطرق المؤدية الى المكان وإبعاد المواطنين، ثم حضر خبراء تفكيك القنابل الى المكان وأبطلوا مفعول العبوة الناسفة".وتابع: يشار إلى أن إيران اشهدت حتجاجات، صاحبها أعمال شغب، استمرت أسابيع، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد احتجازها في مركز لشرطة الأخلاق، بتهمة "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأمن والمتظاهرين.وأعربت عدة دول غربية ما وصفتها بـ "أعمال القمع"، التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين، فيما تؤكد إيران أن الحديث يدور عن مؤامرة ضدها مدفوعة من الغرب، تهدف لإثارة فتنة في البلاد.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط

الشرطة الإيرانية تحبط تفجير سيارة مفخخة وسط طهران

01:07 GMT 18.03.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi / الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi /
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أعلنت شرطة إيران، الجمعة، إحباط تفجير سيارة مفخخة في العاصمة طهران.
طهران - سبوتنيك. وقال رئيس جهاز الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، عباس علي محمديان: "قد أبطلت قوات الأمن الإيرانية مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة مدنية تعود لاحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران) بعد أن لاحظ هذا الشخص وجود طرد مشبوه في أسفل سيارته الشخصية واتصل بالشرطة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
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وأضاف: "بعد وصولها الى المكان اكتشفت قوات الأمن أن السيارة قد تم تفخيخها، وعمدت الشرطة إلى قطع الطرق المؤدية الى المكان وإبعاد المواطنين، ثم حضر خبراء تفكيك القنابل الى المكان وأبطلوا مفعول العبوة الناسفة".
وتابع:
"تشير التحقيقات الأولية أن صاحب السيارة ليس لديه أي مسؤولية تنفيذية مهمة في الأجهزة الحكومية، ويبدو بأن دوافع شخصية وراء ما حدث".
يشار إلى أن إيران اشهدت حتجاجات، صاحبها أعمال شغب، استمرت أسابيع، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد احتجازها في مركز لشرطة الأخلاق، بتهمة "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأمن والمتظاهرين.
وأعربت عدة دول غربية ما وصفتها بـ "أعمال القمع"، التي قامت بها قوات الأمن الإيراني ضد المتظاهرين، فيما تؤكد إيران أن الحديث يدور عن مؤامرة ضدها مدفوعة من الغرب، تهدف لإثارة فتنة في البلاد.
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