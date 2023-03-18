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https://sputnikarabic.ae/20230318/العراق-إصابة-3-عناصر-من-استخبارات-الحشد-الشعبي-في-انفجار-بكركوك-1074885885.html
العراق.. إصابة 3 عناصر من استخبارات الحشد الشعبي في انفجار بكركوك
العراق.. إصابة 3 عناصر من استخبارات الحشد الشعبي في انفجار بكركوك
أصيب 3 من منتسبي استخبارات هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، لدى انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت تقلهم بمحافظة كركوك شمالي العراق. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T13:36+0000
2023-03-18T13:36+0000
العراق
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وقال الحشد في بيان نشره بموقعه الرسمي إن "العبوة انفجرت على سيارة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى ازآدي في كركوك لتلقي العلاج".وأوضح البيان أن الحشد الشعبي أطلق صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، بهدف الحد من تحركاتهم بين المحافظتين.وأمس الجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، عن مقتل 4 إرهابيين ينتمون لـ "داعش" بمحافظة الأنبار غربي البلاد.والأحد الماضي، أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الوهاب الساعدي، القضاء على 22 إرهابيا من "داعش" بينهم قيادات بارزة، بعملية نوعية بمحافظة الأنبار.ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش العراقي، تصفية 3 قياديين في تنظيم "داعش" من بين 17 إرهابيا قتلوا في عملية عسكرية في الأنبار.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".لكن الخلايا النائمة لفلول التنظيم لا تزال تنفذ بين الحين والآخر هجمات متفرقة في المحافظات التي تشهد توترات أمنية، مثل ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك، توقع أحياناً ضحايا وجرحى من القوات الأمنية والمدنيين.في المقابل، تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عملية إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230318/القوات-العراقية-تطلق-عملية-أمنية-واسعة-في-كركوك-وصلاح-الدين-1074878736.html
https://sputnikarabic.ae/20230317/الدفاع-العراقية-تعلن-مقتل-4-إرهابيين-من-داعش-غربي-البلاد-1074868438.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي

العراق.. إصابة 3 عناصر من استخبارات الحشد الشعبي في انفجار بكركوك

13:36 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad al-Rubaye / معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad al-Rubaye /
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أصيب 3 من منتسبي استخبارات هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، لدى انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت تقلهم بمحافظة كركوك شمالي العراق.
وقال الحشد في بيان نشره بموقعه الرسمي إن "العبوة انفجرت على سيارة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى ازآدي في كركوك لتلقي العلاج".
وأوضح البيان أن الحشد الشعبي أطلق صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، بهدف الحد من تحركاتهم بين المحافظتين.
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة في كركوك وصلاح الدين
10:33 GMT
وأمس الجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، عن مقتل 4 إرهابيين ينتمون لـ "داعش" بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
والأحد الماضي، أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الوهاب الساعدي، القضاء على 22 إرهابيا من "داعش" بينهم قيادات بارزة، بعملية نوعية بمحافظة الأنبار.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش العراقي، تصفية 3 قياديين في تنظيم "داعش" من بين 17 إرهابيا قتلوا في عملية عسكرية في الأنبار.
الحشد الشعبي في الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
الدفاع العراقية تعلن مقتل 4 إرهابيين من "داعش" غربي البلاد
أمس, 21:54 GMT
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
لكن الخلايا النائمة لفلول التنظيم لا تزال تنفذ بين الحين والآخر هجمات متفرقة في المحافظات التي تشهد توترات أمنية، مثل ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك، توقع أحياناً ضحايا وجرحى من القوات الأمنية والمدنيين.
في المقابل، تواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عملية إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
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